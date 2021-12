En aeropuertos y frontera Brasil comienza a exigir comprobante de vacunación contra el covid-19





21/12/2021 - 08:48:36

Agencia Brasil.- El gobierno federal emitió una ordenanza el lunes para requerir una prueba negativa para covid-19 y el comprobante de vacunación para los viajeros de otras naciones que deseen ingresar al país por vía aérea o terrestre. Las nuevas reglas ya se encuentran en vigor. Según la ordenanza interministerial, son válidos los certificados de vacunas contra el covid-19 aprobadas en Brasil, en el país donde la persona fue inmunizada o marcas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La última dosis debe haberse aplicado al menos 14 días antes del viaje. También bajo las nuevas reglas, los extranjeros y brasileños que deseen llegar a Brasil en avión deberán presentar una de las siguientes pruebas negativas para covid-19: de antígeno realizada dentro de las 24 horas previas al embarque o de PCR realizada dentro de 72 horas antes del viaje. Los niños menores de 12 años que viajen con un acompañante no tendrán que someterse a la exigencia. Aquellos entre 2 y 12 años que viajen sin acompañante deben realizar el examen como requisito para el viaje. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ya había recomendado el requisito de un certificado de vacunación para ingresar al país, sugerencia aprobada en noviembre. Excepciones La norma prevé excepciones para la presentación del certificado de vacunación, como en el caso de afecciones de salud para las cuales está contraindicada la vacunación, personas de edades cuya vacunación no fue recomendada y de países con baja cobertura de vacunación, en una lista que elaborará y publicará el Ministerio de Salud. La ordenanza también abrió una excepción para los brasileños y extranjeros que viven en Brasil y no están completamente vacunados. En estos casos, deben llevar a cabo una cuarentena de 14 días en la ciudad de destino y completar un documento llamado Declaración de Salud del Viajero. La información se remitirá a los Centros de Información de Vigilancia Sanitaria Estratégica (CIEVS). Las tripulaciones de las aeronaves no necesitarán presentar pruebas negativas para covid-19. Para estos trabajadores, la ordenanza instituye un conjunto de protocolos específicos. El gobierno podrá determinar excepciones y diferentes tratamientos para situaciones de ayuda humanitaria. Restricciones de vuelo La ordenanza también estableció restricciones a la llegada de vuelos con origen o paso, en los últimos 14 días, por Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue, naciones con mayor ocurrencia de la variante omicron. Transporte terrestre En el caso del transporte por carretera, también se requiere comprobante de vacunación en los puntos de control terrestres, para las vacunas aprobadas en Brasil, en el país de inmunización del viajero o por la OMS. Las excepciones establecidas en el caso de vuelos también son válidas para el ingreso por carreteras. Además, se agregó la excepción en las ciudades gemelas, siempre que los brasileños reciban el mismo trato por parte del país vecino. Los trabajadores de transporte de carga también fueron excluidos de la obligación, siempre que demuestren la adopción de medidas para evitar el contagio y el uso de Equipos de Protección Individual (EPI).