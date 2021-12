Larrea: Somos el país que acumula vacunas, no hay estrategias para contener el Covid-19





21/12/2021 - 08:29:36

Los Tiempos.- Ante el incremento de casos positivos de Covid-19, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, cuestionó este lunes la falta de estrategias para contener los contagios y para el proceso de vacunación. Afirmó que con “acumular dosis” no se acaba la pandemia. “No hay una estrategia de vacunación, pero lo más trágico es que somos el país que acumula vacunas, somos el país que no hace nada para hacer una verdadera estrategia de vacunación”, afirmó. Larrea alertó a la población que el pico de la cuarta ola será más fuerte en dos semanas, donde se verá un incremento superior de los contagios. Pidió mantener las medidas de bioseguridad durante las fiestas de fin de año. E incluso, sugirió que para el próximo año el Gobierno debe iniciar un nuevo ciclo de vacunación para aquellas personas que recibieron las dosis completas de la vacuna anticovid. “Necesitamos seguir con las medidas de bioseguridad, los casos han aumentado, con la vacuna no se acaba el virus. Después de la tercera dosis, necesitamos iniciar un nuevo ciclo de vacunación”, remarcó, a tiempo de informar que el Colegio Médico de Bolivia presentará al Gobierno un proyecto para desarrollar el proceso de vacunación con estrategias eficaces.