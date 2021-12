Creemos alza la voz contra el paralelismo; Mesa alerta





21/12/2021 - 08:17:07

Página Siete.- Creemos condena que haya una dirigencia paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). En tanto, el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, alertó que la toma de esa entidad por el Movimiento Al Socialismo (MAS) significaría su desaparición. El viernes, en un “congreso”, se eligió a Edgar Salazar como presidente de esa entidad. No obstante, al menos cinco asambleas departamentales de DDHH no avalan ese encuentro. “Rechazamos la conformación de una entidad paralela a la Apdhb, desconociendo a quien es titular de esta institución, Amparo Carvajal”, se lee en el pronunciamiento que emitió ayer Creemos. Esa fuerza señaló que es evidente que con esta acción el MAS quiere monopolizar esa institución, como lo hizo con la Cidob, Conamaq, Adepcoca y la Defensoría del Pueblo, entre otras. Por su parte, Mesa alertó que la toma de esa institución implicaría la desaparición de la única entidad legítima que en la actualidad defiende los derechos humanos. “La toma de la Apdhb por el gobierno del MAS significaría la desaparición de la única entidad legítima y nacional que hoy defiende los derechos humanos, y la muerte de una de las instituciones más relevantes para la democracia. Bolivia no debe permitir que se consume este crimen”, tuiteó el líder de la alianza naranja.