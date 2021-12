Radicalizan los bloqueos en Tarija, la Policía pide evitar agresiones





21/12/2021 - 08:12:05

El País.- Cuarto día de bloqueo de caminos en el departamento de Tarija y la desesperación de los viajeros y transportistas se hace sentir. Si bien los bloqueadores abren pasos en determinadas horas, en algunos puntos de bloqueo, quienes están varados en los caminos deben esperar por horas o pagar por el transbordo. La peor parte se la llevan los niños que acompañan a sus padres, que, por estar cerca las fiestas de fin de año, suelen viajar de vacaciones o a visitar a sus familiares. La Policía Nacional identificó al menos ocho puntos de bloqueo en el departamento, en el túnel de Pajchani, el puente de Tomatitas, la carretera Tarija-Padcaya-Bermejo, en el cruce a El Valle, en la extranca de Santa Bárbara y en el Puente Internacional de Bermejo. En algunas zonas se registraron enfrentamientos, como en la Falda de la Queñua, donde los bloqueadores, según la denuncia de las personas afectadas, no dejaban pasar ni siquiera a pie. “Estamos hace horas aquí, hemos pedido que por favor nos dejen pasar porque estamos con niños, y nos han dicho que si queremos pasar, que limpiemos nosotros el camino, se han reído en nuestra cara y se han ido a comer. Cómo vamos a limpiar nosotros esto, ellos son los que tienen volquetas y palas mecánicas. Para eso utilizan los bienes del Estado”, denunció una mujer que se hallaba en el bloqueo ubicado cerca al municipio de El Puente. Por las redes sociales circularon videos de agresiones que se dieron en algunos puntos de bloqueo, entre personas que intentaron limpiar el camino y los bloqueadores. “Papá por qué nos están tirando piedras”, se puede oír a un menor preguntar a su padre, que intentó cruzar cerca a la Falda de la Queñua, junto a otros vehículos, pero desde arriba prácticamente les llovieron las piedras y se podía escuchar los gritos de personas que indicaban: “no hay paso”. En Bermejo, según el reporte de Fides, para llegar hasta ese municipio los viajeros tuvieron que pagar hasta más de 80 bolivianos, de transbordo en trasbordo, situación que ninguna autoridad controla. Desde el Comando Departamental de la Policía Boliviana hicieron las recomendaciones a las empresas que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros, como flotas y minivans, para que puedan tomar sus previsiones y, si es necesario, restringir las salidas de vehículos para evitar conflictos en los diferentes puntos de bloqueo. Mientras tanto, la alcaldesa del municipio de El Puente, Sara Armella, quien forma parte del Comité de Defensa de la Ley 206, deslindó cualquier responsabilidad sobre hechos de agresión en los bloqueos, y atribuyó al gobernador, Oscar Montes, los perjuicios que se están ocasionando. Advierten daño económico El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Efraín Rivera, lamentó las pérdidas económicas que generan los bloqueos a sectores productivos de diferentes rubros. “Pido a la Federación de Campesinos que trabaje por sus organizaciones productoras y que no sean parte de los bloqueos que nada bien le hacen al sector, la gente está cosechado sus productos y estamos perdiendo más de un millón de dólares por día, entre lo que es la producción, la manufactura, el transporte y la hotelería. No podemos seguir en esa lógica”. El gerente del Proyecto Múltiple San Jacinto, José Valdez, informó que no pueden cumplir con el cronograma de trabajo acordado con los regantes debido a los bloqueos. “Nosotros damos servicio a la familia regante, más de 1.500 familias, sin embargo, este bloqueo nos perjudica, tenemos siete vehículos de maquinaria pesada parados, bloqueados y es un perjuicio”.