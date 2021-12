Empresa sueca desarrolla implante de microchip bajo la piel que mostraría el pasaporte Covid-19





20/12/2021 - 20:39:02

Infobae.- Según Techeblog, una startup sueca, Epicenter, ha desarrollado un dispositivo implantable de chip que se puede usar para almacenar un pasaporte Covid-19 directamente debajo de la piel. El medio explica que la tecnología permite que un usuario con un certificado indique que ha recibido las dosis de vacunación completa, teniendo un chip en su brazo o en otros lugares, como el pulgar y el índice. “Los implantes son una tecnología muy versátil que se puede utilizar para muchas cosas diferentes, y en este momento es muy conveniente tener el pasaporte Covid siempre accesible en un implante”, se mencionó en un comunicado. Alternativas para mostrar que ya se encuentra vacunado El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la pandemia por el Covid-19, la enfermedad causada por el SARSCoV2. Desde entonces, el virus ha arrasado el mundo, cerrando negocios y obligando a la gente a regresar a casa durante meses. Aunque las restricciones se han calmado, el coronavirus continúa proliferando y mutando en nuevas variantes cuya propagación es más difícil de contener. No obstante, el mundo ahora tiene acceso a una vacuna, que alivia los síntomas del virus mortal y la información sobre su estado se proporciona en papel o en formato digital conocido como pasaporte Covid-19. Como explica la startup sueca, este dispositivo utiliza la tecnología NFC (Near Field Communication) para comunicarse con cualquier smartphone compatible cercano. “En caso de que tu teléfono se quede sin batería, siempre es accesible para ti. Así que, por supuesto, así es como usamos esta tecnología hoy, el próximo año la usaremos para otra cosa”, dijo Sjoblad. El mismo medio indica que el procedimiento es completamente reversible; aunque, es probable que se trate de algún tipo de intervención quirúrgica. El responsable de la interrupción del negocio (según el cargo facilitado por la empresa) Hannes Sjoblad, fue uno de los primeros en probar este trasplante en su propia piel. Un video difundido por Epicenter muestra cómo un gerente muestra su brazo que al principio, parece bastante normal y lo acerca a un teléfono con conectividad NFC. Luego aparece un certificado Covid-19 con la documentación requerida en la pantalla del terminal para mostrar el estado de salud. Sjoblad muestra en otro momento el diminuto chip que puede hacer esto, tan pequeño que apenas es visible a simple vista. También muestra cómo otra persona utilizó el dispositivo, esta vez en uno de sus dedos, para abrir puertas y acceder a determinadas zonas del edificio. Cómo se implementaría este chip en la piel El microchip implantado de Epicenter no es una innovación nueva, ya que la compañía lo ha estado usando durante años, y con sus propios empleados. En 2015, la compañía anunció que había implantado el microchip en más de 100 de sus empleados, lo que les permite operar impresoras o comprar batidos con un movimiento de la mano. El chip se implanta con una inyección desde una jeringa y con un clic, se inyecta un microchip en la mano del empleado (o como se mencionó anteriormente, en el pulgar o mano). Con este mismo procedimiento, se emplearía en las personas para mostrar la documentación del pasaporte Covid-19. Así que, actualmente es necesario tener siempre a mano este tipo de documento para viajar o visitar determinados lugares (como bares o tiendas en determinados países), y tener este chip simplificará este proceso. Sin embargo, los mismos medios informan que se desconoce si este producto estará ampliamente disponible en el mercado en un futuro próximo. No obstante, el propio Sjoblad también explica que, si bien actualmente están utilizando la tecnología para este fin, ya que los pasaportes Covid-19 son imprescindibles y necesarios en la actualidad, no descartan solicitar otros documentos en los próximos años.