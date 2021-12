Omicron es ahora la variante de coronavirus dominante en EEUU





20/12/2021 - 20:26:58

Infobae.- Ómicron se ha adelantado a otras variantes y ahora es la versión dominante del coronavirus en Estados Unidos, representando el 73% de las nuevas infecciones la semana pasada, dijeron el lunes funcionarios federales de salud. Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus silgas en inglés) mostraron casi un aumento de seis veces en la proporción de infecciones de Ómicron en solo una semana. En gran parte del país, la prevalencia de la nueva variante es aún mayor. Es responsable de aproximadamente el 90% de las nuevas infecciones en el área de Nueva York, el sureste, el medio oeste industrial y el noroeste del Pacífico. “Se avecina un tsunami para los no vacunados”, alertó Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington. Según explicó el especialista en declaraciones a la cadena CNN, “Ómicron es el virus más contagioso que se haya conocido”. Y agregó que es tan contagiosa como el sarampión. “Este puede ser el virus más contagioso que nuestra civilización ha enfrentado en nuestras vidas”, insistió. Desde finales de junio, la variante Delta ha sido la versión principal que causa infecciones en EEUU. Tan recientemente como a fines de noviembre, más del 99,5% de los coronavirus eran Delta, según datos de los CDC. Los científicos en África dieron la alarma por primera vez sobre el Ómicron hace menos de un mes y el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud lo designó como una “variante de preocupación”. Desde entonces, la nueva cepa ha aparecido en unos 90 países. Según detalló The Wall Street Journal, la mayor transmisibilidad de Ómicron es una combinación de varias propiedades: es capaz de unirse y penetrar más fácilmente en las células respiratorias humanas; se replica más rápidamente una vez dentro de nuestro cuerpo; y puede evadir sustancialmente la inmunidad obtenida de infecciones o vacunas anteriores. Sin embargo, se desconoce mucho sobre la variante, incluso si causa una enfermedad más o menos grave. Los primeros estudios sugieren que los vacunados necesitarán una inyección de refuerzo para tener la mejor oportunidad de prevenir la infección, pero incluso sin la dosis adicional, la vacuna debería ofrecer una fuerte protección contra enfermedades graves y la muerte. “Todos tenemos una cita con Ómicron”, dijo el doctor Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. “Si vas a interactuar con la sociedad, si vas a tener algún tipo de vida, Ómicron será algo con lo que te encuentres, y la mejor manera de hacerlo es vacunándote por completo”. Adalja aseguró que no estaba sorprendido por los datos de los CDC que mostraban que Ómicron adelantaba al Delta en los EEUU, dado lo que se vio en Sudáfrica, el Reino Unido y Dinamarca. El experto predijo que se propagará durante las vacaciones, incluidas las infecciones graves entre los vacunados y las complicaciones graves entre los no vacunados que podrían estresar a los hospitales que ya están agobiados por Delta. Las estimaciones de los CDC se basan en miles de muestras de coronavirus recolectadas cada semana a través de laboratorios universitarios y comerciales y departamentos de salud estatales y locales. Los científicos analizan sus secuencias genéticas para determinar qué versiones de los virus COVID-19 son más abundantes. En la semana que terminó el 11 de diciembre, la proporción de nuevas infecciones de Ómicron en el país aumentó a 2.9% desde 0.4% la semana anterior, informaron anteriormente desde la agencia nacional de salud pública. Pero los CDC dijeron el martes que están revisando algunas de las cifras anteriores, después de analizar más especímenes. Pese al avance de la variante Ómicron, el presidente Joe Biden descartó reimponer restricciones a la circulación. Así lo confirmó la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien adelantó que el discurso que mañana dará el presidente "no se trata de cerrar el país". "El Presidente va a reiterar que mientras que los estadounidenses vacunados se contagian de COVID-19 debido a la alta transmisibilidad de la variante Ómicron, sus casos probablemente serán leves o asintomáticos. Una persona tiene 14 veces más probabilidades de morir si no está vacunada", explicó la funcionaria. En una rueda de prensa, Psaki adelantó: "El Presidente va a reiterar que mientras que los estadounidenses vacunados se contagian de COVID-19 debido a la alta transmisibilidad de la variante Ómicron, sus casos probablemente serán leves o asintomáticos. Lo que viene a continuación, incluso determinar cuál es la meta a la que deberíamos aspirar, es menos claro. ¿Deberíamos pasar los próximos tratando de detener todas las infecciones? ¿Proteger a las personas de mayor riesgo de las complicaciones graves y los fallecimientos? ¿Tendríamos que asegurarnos de que los hospitales no colapsen? Son preguntas que todavía no tienen respuesta.