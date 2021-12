Una boxeadora muestra su cara casi irreconocible tras recibir 236 golpes







20/12/2021 - 20:19:58



La boxeadora española Miriam Gutiérrez, conocida como 'La Reina', sorprendió a los aficionados al mundo del boxeo al mostrar en una foto su cara desfigurada por los más de 200 golpes que encajó en su combate de peso ligero del pasado domingo frente a la puertorriqueña Amanda 'Real Deal'.

En el Amalie Arena de Tampa, en Florida (EE.UU.), Serrano se impuso a Gutiérrez por decisión unánime con una puntuación de 100-90, 99-91 y 99-90, dejando el camino abierto a un posible encuentro con la boxeadora irlandesa Katie Taylor en 2022.





La estrella del boxeo femenino compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece junto a su oponente derrotada, con el rostro casi irreconocible por la hinchazón causada por los 236 golpes encajados durante la pelea, según ESPN.

"Quiero agradecer a mi pareja de baile, Miriam Gutiérrez", tuiteó Serrano, que es campeona en siete categorías de peso. "No llegó para tumbarse. ¡No me importa quién esté delante de mí, no llego a jugar!", agregó la boxeadora puertorriqueña, que también subrayó que solo pudo sentir un golpe durante la pelea.

"Orgullosa de pelear con una grandísima boxeadora", escribió a su vez Gutiérrez, que también agradeció a las personas que siempre le apoyan.