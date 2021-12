Freddy Mamani: Construcción de la Patria Grande avanza con el viraje a la izquierda de Chile





20/12/2021 - 19:52:27

ABI.- El contundente triunfo del izquierdista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile, permitirá darle un gran impulso a la construcción de la Patria Grande, señaló este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. “Ya por fin Chile está dando un viraje hacia la izquierda y eso significa que vamos a tener mayor compromiso (…). Ya se va, de a poco, armando para construir la Patria Grande que va a significar ya nunca más ser el patio trasero del imperio, sino vamos a consolidar nuestra soberanía”, indicó. Dijo que Bolivia se constituye en un faro para la construcción de la Patria Grande y de rechazo al modelo económico capitalista. “La Patria Grande vamos a recuperarla y estamos recuperando, y nosotros somos el faro de decir que en Bolivia no cabe un gobierno de la derecha, no cabe un modelo económico capitalista y, por lo tanto, estamos dando una muestra a nivel internacional y creemos que muchos países están dando ese rumbo”, manifestó. En ese proceso, el próximo paso lo daría Brasil y otros cuyas demandas sociales no están siendo atendidas por los gobiernos de derecha, señaló por su parte el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. “La lucha que hemos emprendido las gestiones 2019 y 2020 ha sido muy importante para estos cambios que se están dando, no solamente en Perú, ahora Chile, también lo que va a pasar en Brasil y con seguridad a lo largo del territorio va a haber cambios estructurales”, indicó. Tanto Mamani, como Huarachi, saludaron la victoria del ahora presidente electo de Chile, augurando mejores días para su pueblo.