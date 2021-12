Contratos fantasmas en la Caja Nacional suben a 41 en La Paz y Santa Cruz





20/12/2021 - 19:45:09

ABI.- El gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Herland Tejerina, reveló este lunes que en esa institución se detectaron 41 contratos fantasmas; en la filial de La Paz se investigan 23. La Fiscalía, por su parte, ya investiga dos denuncias y otros 16 casos en el departamento de Santa Cruz. “Habíamos intentado no dar mayores detalles hasta ahora para no entorpecer las investigaciones, porque muchos de los funcionarios que estaban trabajando en el año 2020, cuando se suscitaron estos ilícitos, todavía son funcionarios; sin embargo, estos no son los únicos casos, dos que están en la vía penal (…), tenemos otros indicios de varios casos más, en específico tenemos en la regional Santa Cruz”, detalló en conferencia de prensa. Explicó que se encontraron 16 casos en los que existirían contratos o pagos mediante planillas a personas profesionales y trabajadores del área de Salud que nunca prestaron sus servicios, no realizaron marcados, ni llegaron a sus centros asignados, además de personal del área administrativa que ocultaron esa información. “Esta es una irregularidad que se ha identificado por ahora, pero que, lastimosamente, las personas de Santa Cruz, y de aquí en la central, han dejado de trabajar en la institución y nos habían ocultado esta información (…). Hay funcionarios dentro de esta Caja que se guardaron el expediente en el escritorio”, detalló. Tejerina dijo que, mediante el departamento de Auditoría Interna y la evaluación de los estados financieros de la gestión 2020, se encontró otros 23 casos en los que existen personas que figuran en planillas que habrían cobrado salario, pero que no tienen toda la documentación en regla, por lo que estos casos están en investigación interna. “Es decir, que no tienen contratos en la mayoría de los casos, en algunos no existe un file (archivo personal del trabajador), no habrían marcado el biométrico”, detalló. Aclaró que se realizará una “auditoría especial” de cumplimiento para identificar a los presuntos responsables y el daño económico a la institución; concluida esa etapa se pondrá en conocimiento de la Fiscalía. Se identificó que Antonio Parada Vaca, principal sindicado en los 800 “ítems fantasmas” en el municipio de Santa Cruz, trabajó también como Jefe de Recursos Humanos en la gestión 2020, donde se detectaron “contratos fantasmas” a nombre de personas que dejaron su currículum en la institución sin que los postulantes se enteren. La existencia de los contratos fantasmas en la CNS se conoció a denuncia de una enfermera que no logró cobrar su Bono Contra el Hambre porque figuraba como funcionaria de la CNS, por lo que denunció el hecho y el Ministerio Público inició las investigaciones hasta encontrar las irregularidades. Otro denunciante fue un médico, quien de igual forma figuraba como personal de esa institución, pero él no tenía contrato ni prestaba sus servicios allí.