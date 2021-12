Cívicos cambian de estrategia: Instalarán cabildos en diferentes ciudades para el 15 de enero





20/12/2021 - 19:36:11

El Deber.- Cambio de estrategia. Desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y el movimiento cívico nacional apuntan a ampliar el alcance de la próxima iniciativa que estaba fijada para el 15 de enero: en lugar de instalar un solo cabildo -en el departamento cruceño-, la nueva determinación contempla instalar varios cabildos en las ciudades capitales de Bolivia. Así lo expuso Roxana Graz, dirigente de Comcipo, quien explicó que la medida emergió en las últimas horas, la cual establece el rechazo a la "persecución política" contra los dirigentes de la institución potosina y el pedido de libertad para los presos políticos, donde figura el excívico Marco Antonio Pumari, según lo recogido por el diario El Potosí. El anuncio se da días después de que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, señalara abiertamente que no estaba de acuerdo con impulsar un cabildo nacional que tenga como base el departamento cruceño. Calvo se desmarcó de la determinación de llevar adelante un cabildo nacional en Santa Cruz de la Sierra. "No hemos aceptado eso. No pueden cargarnos en la mochila un cabildo nacional sin haberlo articulado con nosotros", expresó en una entrevista con EL DEBER Radio en días pasados. Ante este panorama, desde Potosí adelantaron que el cabildo se llevará a cabo en diferentes ciudades y evalúan que el escenario principal se pueda articular en La Paz o Potosí, además de impulsar acciones similares como medida de protesta. La solicitud de un nuevo padrón electoral, el cambio de los vocales del Órgano Electoral, la reforma de la justicia, el cese de la persecución y la liberación de los presos políticos, son las principales demandas del comité cívico nacional, las cuales serán sacadas a relucir el próximo 15 de enero.