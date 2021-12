Un McDonalds en China instala bicicletas estáticas para que los comensales se ejerciten mientras comen





20/12/2021 - 16:06:41

RT.- Uno de los establecimientos de comida rápida de McDonald's en China ha incluido en sus instalaciones bicicletas estáticas para que los consumidores se ejerciten mientras disfrutan de sus alimentos. Un video que se ha vuelto viral en Internet, publicado inicialmente en TikTok, muestra a una mujer comiendo una hamburguesa mientras pedalea en una bicicleta estática con el logo de la cadena. La grabación publicada por el usuario @cris13yu cuenta ya con más de 31,5 millones de visitas, dos millones de 'me gusta' y miles de comentarios, que van desde preguntas sobre el riesgo para el sistema digestivo de pedalear mientras se come, hasta cálculos sobre la cantidad de kilómetros que se deberían recorrer para lograr quemar todas las calorías de una Big Mac. Otros usuarios incluso se preguntaron si sería posible utilizar el local de McDonald's como un gimnasio. A pesar de que la ubicación exacta de esta sucursal no ha sido confirmada, en septiembre el gigante estadounidense de comida rápida había anunciado la apertura de su primera "tienda de experiencia de vida baja en carbono" en Jieyang, provincia de Cantón. En un comunicado de prensa, la cadena también informó que los clientes podrían utilizar bicicletas fijas, como las que aparecen en el video de TikTok, para generar electricidad y recargar sus teléfonos móviles. Asimismo, señaló que las bicicletas son fabricadas con material reciclado "respetuoso con el medio ambiente, cómodo y divertido, además de representar la esencia de una vida baja en carbono". @cris13yu mc da China kkkk amei a ideia ♬ som original - cris13_u