Estudio en Alemania: 40% tiene síntomas de covid persistente durante 6 meses





20/12/2021 - 13:25:41

DPA. - Alrededor de un 40 por ciento de quienes se infectaron con el coronavirus padecen síntomas de covid persistente ("long covid") durante más de medio año, según un estudio del Hospital Universitario de Maguncia, en el oeste de Alemania. Esto afecta no solo a personas con cuadros graves de la enfermedad, informó hoy en esa ciudad Philipp Wild, portavoz del estudio, sino también a aquellos de la cifra mucho mayor de infectados con síntomas leves o asintomáticos, incluso si en la fase aguda no recibieron tratamiento médico. Un 35 por ciento ni siquiera fue consciente de haber cursado la enfermedad. Quien sigue teniendo síntomas seis meses después de una infección con coronavirus padece, según la definción de los expertos en Maguncia, de long covid. Uno de cada tres infectados informó que, después contagiarse con Sars-CoV-2, ya no puede rendir tanto como antes, dijo Wild. Otros de los numerosos síntomas "sin un patrón clínico claro" son el decaimiento, los trastornos olfativos o gustativos, problemas de memoria, ahogos, dificultad para respirar, trastornos del sueño y dolores articulares. El estudio observó que las mujeres se ven afectadas con más frecuencia que los hombres. La edad, en cambio, no juega ningún papel. Según añadió el experto, la cantidad de síntomas desciende con el tiempo. Wild indicó que alrededor de un 40 por ciento de personas no infectadas dijo tener síntomas similares durante la pandemia, como decaimiento, trastornos del sueño y variaciones anímicas, que se extendieron al menos por seis meses. "Pero es un error decir que no existen síntomas de long covid", subrayó, agregando que estos resultados más bien demuestran lo poco específicos que son los síntomas y lo importante que es investigar. El presidente de la junta directiva del hospital, Norbert Pfeiffer, comentó respecto a lo que manifestaron los no infectados: "Eso posiblemente es consecuencia de una situación de sobrecarga". En tanto, doce unidades del Hospital Universitario investigan de manera interdisciplinaria sobre long covid, desde el sistema cardiovascular hasta la psiquis pasando por la dentadura. La meta es detectar variaciones clínicas y no clínicas de los órganos que puedan llevar a los trastornos, así como dar con la atención y el tratamiento correcto para los afectados. Para ello, serán investigadas 600 personas que estuvieron infectadas con cuadros de diversa gravedad. El estudio presentado hoy se basa en los datos de alrededor de 10.250 personas de Maguncia y el distrito Maguncia-Bingen, de las cuales 500 se infectaron con coronavirus hasta julio de 2021. Muchos de los 10.250 entrevistados ofrecen ya desde 2007 sus datos regularmente para un amplio estudio sanitario. Wild explicó que la base de datos está asentada en una prueba poblacional al azar y abarca todo el espectro de infectados con Sars-CoV-2, entre ellos también personas que no notaron la infección.