Manfred ordena investigación sobre ítems fantasmas y descarta que existan en su gestión





20/12/2021 - 13:17:40

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó la mañana de este lunes que instruyó una investigación para saber si existieron o no ítems fantasmas en el municipio. Descartó que en su gestión tengan lugar. “Yo he instruido que se haga una investigación. El día de hoy no tenemos un solo ítem fantasma por donde vean, pero vamos a ver si en el pasado han habido. No es que se trate de una cacería de brujas, pero es importante conocer si aquí ha habido o no”, aseveró Reyes Villa. Hace más de una semana, el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Joel Flores denunció que, según él, existirían ítems fantasmas en la gestión del exalcalde José María Leyes y presuntamente continuaría en la actual gestión. "Tenemos denuncias extraoficiales, de algunos ciudadanos y trabajadores de la misma Alcaldía, que señalan que se les paga, con ítems con contratos, pero no trabajan, en la institución hacen un trabajo de seguridad física de bienes particulares de autoridades del ejecutivo como del Concejo”, dijo. LA PAZ Y POTOSÍ, TAMBIÉN Tras las denuncias de más de 800 presuntos ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, las entidades ediles de La Paz y Potosí instruyeron auditorías dentro de las instituciones con el fin de verificar si el caso cruceño se repite en dichos departamentos. El alcalde paceño, Iván Arias, confirmó que hasta el momento existen siete auditorías que están en curso en el municipio, con la intención de verificar las contrataciones de la anterior gestión. “Estamos con más de siete procesos a la anterior gestión. Y lo que yo no puedo ser es irresponsable, salir y después la cosa se me devuelva; tengo que seguir el proceso de auditoría, establecer realmente el problema e iniciar el proceso”, manifestó Arias.