Ministro Auza advierte que será implacable con responsables de los contratos fantasmas en la CNS





20/12/2021 - 13:15:35

ABI.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, aseveró este lunes que desde la Unidad de Trasparencia de esta cartera de Estado se realizarán las investigaciones necesarias en el ámbito administrativo sobre presuntos “contratos fantasmas” que se detectaron en la Caja Nacional de Salud (CNS) en la ciudad de La Paz. Advirtió que serán implacables y que se identificará a todos los autores de comprobarse estos hechos de corrupción. "Nosotros vamos a ser implacables con esta situación. Si bien la Caja Nacional de Salud tiene su autonomía jurídica, su autonomía técnica, su autonomía administrativa, autonomía económica, eso no convierte a la Caja Nacional de Salud en una isla y nosotros desde el Ministerio de Salud, desde nuestra Unidad de Transparencia, vamos a realizar las investigaciones necesarias", aseveró la autoridad en entrevista con Unitel. Explicó que, pese a que la CNS tiene una autonomía técnica, administrativa y económica, facilitará la investigación de esta presunta red de corrupción, por lo que se realizarán “auditorías generales y especiales”. Hasta la fecha, el ministerio identificó 23 casos con nombres y apellidos. No descarta que se encuentren más casos. Cuestionó que personas oculten documentación sobre el caso. Indicó que esto no afectará a la investigación y que desbaratará a “estructuras de corrupción”. “Es infantil creer que escondiendo documentación algunas personas van a intentar dificultar esta investigación, los documentos se manejan en múltiples etapas, por múltiples áreas (…) Aquellas personas que forman parte de una estructura creada en la gestión 2020, con el objetivo de lucrar, con el objetivo de generar corrupción con el dinero de los asegurados de la Caja Nacional de Salud, nosotros las vamos a identificar a esas estructuras, a esas personas, vamos a desestructurar estos grupos y vamos a sancionar ejemplificadoramente a los responsables, de comprobarse estas sospechas”, aseveró Auza. Asimismo, aseveró que se facilitará las investigaciones al Ministerio Público para esclarecer este hecho e identificar a todos los responsables. “Nos interesa saber la verdad de los hechos”, acotó. Se identificó que Antonio Parada Vaca, principal sindicado en los 800 “ítems fantasmas” en el municipio de Santa Cruz, trabajó también como Jefe de Recursos Humanos con el exgerente general de la CNS, Roberto Carlos Rojas Justiniano, donde se detectaron “contratos fantasmas” a nombre de personas que dejaron su currículum en la institución sin que los postulantes se enteren. Este hecho se conoció por una víctima que no logró cobrar su Bono Contra el Hambre porque figuraba como funcionaria de la CNS, por lo que denunció el hecho y el Ministerio Público inició las investigaciones hasta encontrar las irregularidades. Según la Fiscalía, se estima que son alrededor de 80 contratos fantasmas y el presunto daño económico al Estado “asciende a Bs 137.000 aproximadamente”. Hasta la fecha, se tiene a nueve personas sindicadas en este hecho y tres de ellas ya tienen detención preventiva.