Partidos están en riesgo de quedar fuera de la ley y corren ante el TSE





20/12/2021 - 07:29:12

El Deber.- La carrera es contra el tiempo. Al menos 10 partidos de alcance nacional deben revalidar sus estatutos y presentarlos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el 31 de diciembre. Este plazo no se puede ampliar porque está establecido en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas de 2018. El vocal del TSE Francisco Vargas explicó ayer a EL DEBER que existe “una intensa actividad” en las fuerzas políticas del país, precisamente, para poder cumplir con el requisito. Existen 10 partidos políticos y alianzas que deben tramitar su legalidad en el curso de los próximos 11 días. “Para fijar otro plazo, tendría que promulgarse otra ley”, dijo Vargas. Hasta el momento, sólo el MAS cumplió con todo el proceso de registro de los estatutos, pero “una gran mayoría” de organizaciones políticas comenzó con el proceso. Los estatutos de los partidos se deben aprobar en congresos orgánicos que son supervisados por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Vargas destacó que organizaciones como Unidad Nacional (UN) hayan celebrado recientemente su congreso orgánico para cumplir con el plazo legal. De hecho, durante el congreso de este partido, el empresario Samuel Doria Medina declinó continuar como jefe de la organización y se eligió a Elizabeth Reyes como timonel del partido. Vargas señaló que, por Acción Democrática Nacionalista (ADN) ya hizo el trámite para que su congreso sea supervisado el próximo 27 de diciembre, casi al filo del plazo. “Hasta el 31 de diciembre se van a recibir en el TSE la documentación de las organizaciones políticas de los partidos que realicen sus adecuaciones. En el caso de los tribunales departamentales son los competentes para supervisar y para verificar la documentación que se presente en el ámbito de agrupaciones ciudadanas de alcance departamental. El TSE sólo registrará a los partidos políticos”, precisó la autoridad. Pero hay partidos, como el MNR, donde existen tensiones. Ayer, el dirigente Luis Eduardo Siles admitió, en una entrevista con radio Panamericana, que existen dificultades internas que podrían derivar, incluso, “en la pérdida de la personalidad jurídica”, un extremo que lo dejaría fuera de cualquier posibilidad de terciar en una próxima contienda. “La ley no establece una sanción específica, pero se entiende que después del 31 de diciembre ya no va a ser posible hacer la adecuación de los estatutos de las organizaciones políticas. En consecuencia, las organizaciones no estarían en derecho ni adecuadas a la ley”, precisó Vargas. Los estatutos internos, adecuadamente validados por congresos internos, deben adecuarse a la nueva Ley de Organizaciones Política en aspectos vinculados con la definición de las reglas del juego para la definición de dirigentes sin sesgo de género. Vargas remarcó que el TSE y los tribunales departamentales “hacen el registro de cada estatuto”, no los aprueban, puesto que esa validación es competencia de los militantes de cada una de las fuerzas políticas que existen en el país. Eso sí. El TSE hace observaciones de forma, que tienen que ver con la presentación de documentos, precisiones en el número de militantes. Por ejemplo, Unidad Cívica Solidaridad, el partido comandado por Jhonny Fernández, ya celebró su congreso, pero ahora “debe hacer ajustes de forma”. La semana pasada, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) también celebró su congreso. El dirigente de esta fuerza política, Rubén Costas, dijo el sábado a EL DEBER-Radio que trabaja en completar los requisitos que demanda el TSE.