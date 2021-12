La Apdhb del MAS anuncia campaña internacional para negar que en Bolivia existe persecución política





20/12/2021 - 07:24:12

Los Tiempos.- El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) del MAS, Edgar Salazar, defendió la legalidad del congreso donde fue elegido y anunció una campaña internacional para negar que en Bolivia existe una persecución política. También harán conocer que la expresidenta Jeanine Añez se hizo del poder de manera "inconstitucional" conforme a la narrativa del MAS sobre la supuesta existencia de un "golpe de Estado" contra Evo Morales en 2019. "Vamos a contar la verdad histórica de lo que ha sucedido desde septiembre hasta diciembre de 2019 en el país con referencia a las masacres, a las violaciones a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el país porque hemos visto que dirigentes políticos tradicionales en complicidad con la hija de la señora (Jeanine) Añez van contando a la comunidad internacional una mentira de que en el país existiera una persecución política contra aquella gente que ha usurpado el gobierno de manera inconstitucional, contra aquella gente que ha masacrado al pueblo boliviano" anunció esta mañana en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV. Según dijo, esta campaña se realizará de manera coordinada con víctimas de Senkata y Sacaba para que el mundo sepa "la verdad histórica" y "no conozca la verdad de los partidos políticos tradicionales de oposición". La pasada semana, un congreso de la Apdhb convocado por el MAS expulsó a Amparo Carvajal, su presidenta, bajo el argumento de que no se denunció las graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Añez. En su lugar fue elegido Salazar, otrora vicepresidente de esa organización histórica por su defensa de los derechos humanos. En la entrevista con el canal estatal defendió la legalidad de su designación porque en el congreso habrían participado nueve asambleas departamentales y la regional de El Alto que además habrían llegado a la conclusión de que la Apdhb está "secuestrada" por Carvajal, resistencias ciudadanas, comités cívicos, Conade y partidos políticos que no tienen ninguna participación en la Asamblea. "Esas instituciones no tienen nada que ver al interior de nuestra institución porque nuestros estatutos no los reconocen" afirmó. "De manera uniforme las asambleas de derechos humanos de Bolivia han expulsado con ignominia a la señora Amparo Carvajal por ocultar la violación de derechos humanos, las masacres y los delitos de lesa humanidad de septiembre a diciembre de 2019" anunció y que ahora tiene el objetivo de "recuperar el rol histórico" de la Apdhb "porque se le enlodó su imagen". Plataformas ciudadanas, comités cívicos y partidos de oposición denuncian que el gobierno de Luis Arce comenzó con una cacería política por el llamado "golpe de Estado" contra Morales, quien en noviembre de 2019 renunció a la presidencia y huyó a México cercado por movilizaciones ciudadanas.