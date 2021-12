Gabriel Boric: Seré el presidente de todos los chilenos





19/12/2021 - 20:14:47

Infobae.- El diputado y exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Boric afirmó este domingo que será el presidente “de todos los chilenos”, durante una llamada telefónica televisada con el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera. “Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, no gobernaré solo entre cuatro paredes”, expresó en una escueta conversación.



Gabriel Boric habló por primera vez tras el triunfo en una conversación televisada con el presidente slaiente Sebastián Piñera Durante la llamada entre el mandatario saliente y quien lo reemplazará, una tradición que se realiza siempre tras las elecciones presidenciales, Piñera felicitó al candidato que asumirá el cargo el 11 de marzo de 2022. “Usted va a ser uno de los presidentes más jóvenes de los últimos tiempos y uno siempre tiene que saber combinar la fuerza y el idealismo de la juventud con la experiencia”, manifestó. A sus 35 años -la edad mínima para acceder al cargo-, Boric, que encabeza una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, se impuso con un 55,8 % de los votos al abogado ultraderechista José Antonio Kast, que obtuvo un 44,1 % de, con más del 96 % de las mesas escrutadas. “Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío”, agregó Boric, partidario de ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar con acento ecologista, feminista y regionalista. Boric se convertirá en el presidente más izquierdista desde el Gobierno del derrocado Salvador Allende (1973-1990) y el primero que no forma parte de los dos grandes bloques que se repartieron el poder desde el retorno a la democracia en 1990. Quedó atrás Kast, un abogado católico de 55 años con un fuerte discurso antinmigración y líder de Partido Republicano, que con la mitad de las meses escrutadas reconoció su derrota. “Acabo de hablar con Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva”, expresó el ultraderechista. Pese a las continuas denuncias sobre la falta de transporte público, que habían llenado de interrogantes el tema de la participación, han acudido a las urnas más de 8 millones de personas, la cifra más alta desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, según el último conteo. Boric obtuvo un amplio apoyo en la capital y en otros núcleos urbanos como Valparaíso aunque también logro imponerse en regiones y zonas rurales como Atacama, O’Higgins o Antofagasta, que había perdido en primera vuelta. El próximo presidente, que tomará posesión por un período de cuatro años, deberá coser las heridas que dejó la crisis social de 2019, una ola de masivas protestas por la igualdad que dejaron una treintena de muertos y pusieron en jaque al Gobierno actual y a las fuerzas de seguridad. También liderará la implementación de las normas de la nueva Constitución en caso de aprobarse y deberá encabezar la recuperación económica tras la pandemia, en momentos en que se terminan las ayudas sociales para la apurada clase trabajadora.