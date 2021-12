Expertos advierten que Omicron es el virus más contagioso que se haya conocido





19/12/2021 - 20:12:21

Infobae.- “Se avecina un tsunami para los no vacunados”, alertó Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington. La advertencia llega en medio del vertiginoso avance de la nueva variante del COVID-19 Ómicron. Según explicó en declaraciones a la cadena CNN, “Ómicron es el virus más contagioso que se haya conocido”. Y agregó que es tan contagiosa como el sarampión. “Este puede ser el virus más contagioso que nuestra civilización ha enfrentado en nuestras vidas”, insistió. Las declaraciones de Reiner son un pedido casi desesperado a los norteamericanos para que se vacunen en un contexto de mucha preocupación en el que el recuerdo del desastre de 2020 se vuelve recurrente. “Así que, por qué irías a ese tipo de batalla completamente desarmado. Nuestras vacunas te protegerán, especialmente si estás vacunado con tres dosis. Las personas que no están vacunadas deben comenzar el proceso ahora. Vayan a su farmacia y vacúnense”, pidió. Según la Universidad Johns Hopkins, ayer se registraron en EEUU una media de 126.967 nuevos casos de Covid-19 al día, y catorce estados experimentaron un aumento de al menos el 10% de los casos durante la semana pasada en comparación con la anterior. Si bien los científicos afirman que aún es demasiado pronto para saber si Ómicron provoca una forma más leve de la enfermedad Covid-19, afirman que ejercerá presión sobre el sistema sanitario. Reinercree que casi todo el mundo estará expuesto al virus, aunque los que están triplemente vacunados no necesariamente contraerán el Covid-19. “Pero no creo que debamos alzar las manos y decir: ‘todos vamos a contraerlo, así que dejemos que arda por todo el país’. Si hacemos eso, nuestros hospitales se verán inundados”, dijo. “Tenemos que proteger nuestro sistema de atención sanitaria, y por eso todos los estadounidenses deben usar mascarilla y vacunarse ahora mismo, porque nuestra infraestructura sanitaria está en juego en este momento”, dijo. Según los datos de los CDC, el 61,4% de la población total de EEUU está totalmente vacunada y el 29,1% de ellos ha recibido un refuerzo. Más de 69.000 personas están hospitalizadas con Covid-19 en todo EEUU y más del 20% de todas las camas de la UCI están ocupadas por pacientes con Covid-19, según el Departamento de Salud de EEUU. La variante, identificada un mes atrás en Sudáfrica, ya ha sido detectada en más de 85 países y avanza aceleradamente en Europa, donde podría convertirse en dominante para mediados de enero, según la Comisión Europea. Y en EEUU se espera que Ómicron se convierta en la “cepa dominante” en las próximas semanas, estimó la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, la Dra. Rochelle Walensky. Los casos de ómicron confirmados se duplican cada 36 y 72 horas en los países en los que ya está presente, según el último informe de la OMS, que indica que la variante tiene una “ventaja de crecimiento sustancial” sobre la variante delta, hasta ahora dominante. Por ello se espera que supere pronto a la delta y se convierta en la dominante. En cualquier caso, la OMS advierte de que no se sabe si el rápido crecimiento de la ómicron se debe a una mayor transmisibilidad, a una mayor capacidad de contagiar a personas vacunadas o a una combinación de ambas. Según detalló The Wall Street Journal, la mayor transmisibilidad de Ómicron es una combinación de varias propiedades: es capaz de unirse y penetrar más fácilmente en las células respiratorias humanas; se replica más rápidamente una vez dentro de nuestro cuerpo; y puede evadir sustancialmente la inmunidad obtenida de infecciones o vacunas anteriores. Estas ventajas hacen que Ómicron se esté extendiendo por todo el mundo a un ritmo vertiginoso.