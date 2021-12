Blanco: Exportaciones registran mejoría y Bolivia logra una balanza comercial positiva después de siete años





19/12/2021 - 19:40:08

ABI.- Bolivia registra una mejoría en sus exportaciones por la subida de los precios internacionales de algunos productos no tradicionales, lo cual le permitió, después de siete años, alcanzar una balanza comercial positiva de $us 1.583 millones entre enero y octubre de este año. “Es importante destacar que Bolivia, después de siete años, logra una balanza comercial positiva, estamos con un superávit de 1.583 millones de dólares entre enero y octubre de este año. Desde el año 2014 estamos logrando nuevamente obtener una balanza comercial positiva, eso quiere decir que no solamente los precios internacionales están favoreciendo a las exportaciones, sino que también hemos aumentado los volúmenes de producción y exportación”, mencionó este domingo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. Destacó que entre enero y octubre el valor de las exportaciones alcanzó los $us 9.007 millones, mientras que en similar periodo de 2020 se logró $us 5.490 millones, datos que muestran un incremento de casi el 50%. “Hemos exportado en volumen un 20 por ciento más que en la gestión 2020, eso quiere decir que nuestro país está produciendo más e importando menos. No solo hemos incrementado la exportación de productos tradicionales, sino también los no tradicionales; hemos tenido un incremento del 60 por ciento en oleaginosas, hemos exportado productos como la chía, carne, café, entre otros”, destacó la autoridad. Todavía, acotó, no todos los precios de los alimentos exportados volvieron a la normalidad, como el caso de la quinua que mantiene indicadores bajos, pero algunos productos crecieron en precio y volumen, lo que muestra que Bolivia creció en ese sentido por la variada oferta exportable que tiene.