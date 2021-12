Gabriel Boric gana las elecciones presidenciales en Chile





19/12/2021 - 19:38:41

Con más del 99% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que Gabriel Boric obtuvo un 55,73% de los votos y José Antonio Kast el 44,27%. Con este resultado, el candidato de izquierda fue electo presidente de Chile. Una hora y media después de cerrados los colegios electorales, y con una distancia ya irreversible, Kast reconoció la derrrota. “Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero”, escribió en su cuenta de Twitter. Minutos antes, Gonzalo de la Carrera, diputado electo por el Partido Republicano, ya había admitido desde el comando de Kast la victoria de Boric, al confirmar que el resultado difundido por el Servel “es irreversible”. En diálogo con la prensa local, el funcionario aseguró que Kast reconocerá la derrota “cuando estime prudente”: “Yo entendiendo de matemáticas como entiendo, creo que con el porcentaje ya escrutado es irreversible”. Diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil, Boric se define como ecologista, feminista y regionalista y quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Será el presidente más izquierdista desde el Gobierno del derrocado Salvador Allende (1973-1990) y el primero que no forma parte de los dos grandes bloques que se repartieron el poder desde el retorno a la democracia en 1990. El amplio margen sorprendió ya que todos los sondeos vaticinaban un ballotage muy ajustado y, de hecho, el candidato conservador había pronosticado que los comicios terminarían resolviéndose en los tribunales electorales. Sin embargo, reconoció rápidamente la derrota. Simón Boric, hermano del presidente electo fue uno de los primeros en celebrar: “Tremenda tranquilidad de que ganó una propuesta en base a la transparencia, ideas, sin descalificar y sin fake news. Desde el otro comando inventaron de todo, Chile no se merece la mentira y el odio. Espero que todos pongan voluntad, y sea un gobierno exitoso. Si al gobierno le va bien, le va bien a Chile. Por su parte, la dirigente Camila Vallejos también resaltó el reconocimiento de la derrota por parte del comando conservador. “Durante la campaña (Kast) no tuvo una actitud republicana. Reconocer el resultado es lo mínimo”, afirmó.

Sebastián Piñera llamó a Gabriel Boric El presidente saliente, Sebastián Piñera -cumpliendo con una tradición chilena- llamó por teléfono al triunfador en una conversación televisada. “Todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para todos los chilenos”, afirmó. La conversación fue amena hasta que, casi al final, el dirigente de izquierda afirmó: “Espero que lo hagamos mejor”. Piñera, además, invitó a Boric al Palacio de La Moneda para comenzar la transición. “Le deseo a Boric sabiduría, prudencia, fortaleza y moderación, que son valores fundamentales para poder liderar a nuestro país. Deberá enfrentar nuevos desafíos, es fundamental que el gobierno, la oposición, y todos los chilenos, cultivemos con convicción el espíritu de diálogo, cooperación y acuerdos. Cuidemos aquello que hemos construido, cuidemos las libertades y la democracia”, declaró Piñera. Según datos oficiales, Boric obtuvo un amplio apoyo en la capital, donde se encuentra la mitad de los electores, y en otras regiones con grande núcleos urbanos, como la de Valparaíso, donde sacó casi 20 puntos de ventaja. También se habría impuesto incluso en la región norteña de Antofagasta, una zona que en primera vuelta ganó Franco Parisi, un polémico economista cuyos electores respaldaron mayoritariamente a Kast de cara al balotaje. Entre los principales retos del futuro Gobierno estará encauzar la crisis social que sigue vigente desde las protestas de 2019, liderar la implementación de las normas de la nueva Constitución y hacer frente a los retos económicos que dejó la pandemia. “Primero quiero felicitar a Gabriel Boric, se merece todo nuestro respeto, muchos chilenos confiaron en él, y esperamos que tenga un muy buen gobierno”, afirmó el candidato conservador desde su búnker de campaña. El abogado aseguró que está dispuesto a colaborar con el nuevo Gobierno: “A Boric le deseo el mayor de los éxitos, y podrá contar con nosotros en todo lo que le haga bien a Chile. Queremos ser un aporte a la patria. Debemos volver a unir a los chilenos”. “Chile es un país extraordinario que merece lo mejor de todos nosotros. Hay equilibrios que se han alcanzado, ese equilibrio está en el Parlamento. Son millones de chilenos necesitados, que viven hacinados, sin agua… jóvenes que merecen lo mejor de la enseñanza. A todos ellos vaya nuestro compromiso”, dijo y agregó: “Seguiré trabajando en el lugar y la forma que me corresponda”. Reacciones de otros países A poco de finalizar el conteo final de votos, varios dirigentes políticos saludaron a Boric por su victoria irreversible. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó: "Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina". "Felicito al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y le deseo éxito para el bien del pueblo chileno", dijo el jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la "histórica victoria popular". También subrayó: "Ratificamos voluntad de ampliar las relaciones bilaterales y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos".