Bebé de solo un año pesa 16 kilos: Usa pañales para adultos





19/12/2021 - 14:38:43

Sonny es un bebé anormalmente grande para su edad. Lo extraordinario no es que pesara más de 4 kilos cuando nació en diciembre de 2021, sino que apenas un año después ya llegue a los 16 kilos. Su madre, Jayde Leeder, tiene que comprarle pañales de adulto. En un video divertidísimo de TikTok , Jayde, que tiene otros dos hijos, explica que tuvo que salir y comprar pañales de adultos para Sonny, porque con su tamaño se le quedaban pequeños todos los de su edad. Cuando Jayde estaba embarazada de Sonny, los médicos estaban preocupados de que tuviera diabetes gestacional debido al tamaño de su estómago y su gran pérdida de peso. Revisaron cuatro veces su estado, pero resultó que cuando Jayde finalmente dio a luz, Sonny era más grande de lo que esperaban. "Cuando estaba embarazada, siempre medía una semana o dos más de lo que le correspondía. Los médicos estaban preocupados por su tamaño y originalmente pensaron que tenía diabetes, pero afortunadamente ese no fue el caso, solo tenía un niño especial en camino", cuenta la madre.



@thejaydeuniverse Answer im_siowei and thats how we discovered @rascalandfriends nappies are amazing! ##viral ##giantbaby ##sonnytju ##parenting ##goawaykaren ##perfect ♬ Happy - Pharrell Williams "Su padre es un ruso grande y fuerte" "Su padre es un ruso grande y fuerte y mi hijo mayor pesaba más de 4 kilos cuando nació, así que era de esperar de alguna manera", explica Jaydee. "Sonny es un pequeño personaje feliz y hace algunas muecas divertidas, es muy descarado. Sabe cuando está haciendo algo que no debería hacer y piensa que es gracioso ver mi reacción", dice la orgullosa madre. "Está gateando y está aprendiendo a andar, pero tengo algunos problemas esqueléticos y parece haber heredado algunos problemas de hipermovilidad, ya que las articulaciones de sus tobillos están un poco rígidas. Sin embargo, no es nada grave y está recibiendo fisioterapia regular, por lo que caminará pronto. Soy muy afortunada de tenerlo en nuestra hermosa familia y no veo la hora de verlo crecer y desarrollarse en el futuro", finaliza Jayde.