Me hizo sentir escalofríos: Crean en México un memorial para recordar a miles de desaparecidos





19/12/2021 - 09:01:13

Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones humanitarias han creado un memorial en un parque de Ciudad de México para recordar a las más de 95.000 personas en el país latinoamericano cuyo paradero se desconoce, según cifras oficiales. El memorial consta de cientos de adornos redondos con fotografías de personas desaparecidas que decoran los pasillos del parque capitalino. "Esta exposición me hizo sentir escalofríos, me impacta ver cuánta gente está desaparecida. Es doloroso y a la vez angustiante", dice Patricia Huerta, una residente de la capital que recorrió el memorial. Otro joven transeúnte dice que la instalación le evoca sentimientos "agrios" e insta al público a cuidarse y a proteger a los demás. La exposición estará presente por espacio de un mes y la esperanza de sus autores es que las personas que por allí paseen se tomen unos minutos de su tiempo para recorrerlo y, si hay suerte, brinden pistas para localizar a alguno de los desaparecidos. Una crisis trascendental El memorial se abrió el martes, un día después de que el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentara un informe en el que calificaba de trascendental la crisis que se vive en México debido a las desapariciones forzadas. "Solamente entre marzo de 2019 y el día de hoy (lunes 13 de diciembre) se han realizado más de 2.200 jornadas de búsqueda en 28 entidades federativas, en 314 municipios", dijo. El funcionario aseguró que su equipo se encuentra trabajando con los familiares de los desaparecidos, pero admitió que el principal obstáculo en su administración ha sido y sigue siendo la impunidad que acompaña a cada uno de los procesos. "La impunidad sigue siendo el principal obstáculo, el que alienta las violaciones graves a los derechos humanos, porque mientras no se castigue a quienes cometen delitos, a quienes violan los derechos humanos de las personas, difícilmente podremos revertir esta situación", lamentó. Más de 52.000 cuerpos sin identificar El informe presentado por Encinas también reveló que México atraviesa por una crisis forense, puesto que en la actualidad hay más de 52.000 cuerpos sin identificar, que se encuentran en fosas comunes o servicios forenses de los diferentes estados del país. Es por ello que se ha creado el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), especializado en la búsqueda forense de personas desaparecidas con fines de identificación. "Uno de los proyectos de Estado más fuertes que se tienen desde la Secretaria de Gobernación es el CRIH, único en su tipo, no solo en México sino en toda Latinoamericana. Se reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Seguiremos impulsando reformas legislativas y reconociendo las recomendaciones internacionales que se nos hagan en la materia", dijo por su parte la coordinadora nacional de búsqueda de personas, Karla Irazema Quintana.