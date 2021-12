Copa a Del Castillo: Dedíquese a brindar seguridad ciudadana





19/12/2021 - 07:32:06

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó su preocupación por el incremento de la delincuencia en su municipio y reclamó al ministro de Gobierno por la ausencia de policías en las calles, frente al “enorme despliegue” policial que se ejecutó para capturar al exlíder potosino, Marco Pumari. “Señor Ministro de Gobierno, dedíquese a llevar seguridad ciudadana a nuestras ciudades”, protestó la autoridad alteña en un contacto con los periodistas. Además, cuestionó la tensión que se genera cuando existen una movilización policial “desproporcionada“”. “No aprendamos después de lo que hemos pasado en la crisis de 2019. La gente ya no quiere problemas. Los extremos nunca son buenos y estos son extremos. Lamento mucho que el Ministro de Gobierno haya mandado tanto contingente policial a Potosí, donde lo único que ha hecho es alarmar a la gente, asustar, intimidar. No sé que es lo que quería lograr para cumplir una orden judicial y capturar al señor Pumari”, publica El Deber. Copa dijo que era “suficiente un grupo pequeño para ir y llevarlo”. “No era necesario llevar tanto efectivo, cuando nosotros, en las ciudades, necesitamos esos efectivos. En El Alto se ve mucha inseguridad. Todo el tiempo estamos viendo inseguridad y atracos. ¿Dónde están los policías? Esa es nuestra pregunta”, remarcó. Hace una semana, 2.000 efectivos policiales se movilizaron para capturar a Pumari, quien fue demandado por alentar la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Potosí (TED) tras las elecciones de octubre de 2019 y con las que estalló la crisis política de ese año. Esta cifra está contenida en un informe presentado por el comandante Departamental de Policía de Potosí, Bernardo Isnado Pimentel. El reporte justifica la movilización de la tropa para “el restablecimiento del orden público". “Refuerzo de talento humano de 2.000 efectivos policiales para los operativos a realizarse en la ciudad de Potosí, 60 camionetas, 300 motocicletas, un carro neptuno, armamento no letal, agentes químicos, equipo de contingencia y equipo tecnológico”, señala el informe, 817/2021 dirigido al comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.