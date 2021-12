Científicos alertan por la posible ruptura de un enorme glaciar en la Antártida





Infobae.- Hace 20 años, un área de hielo que se pensaba pesaba casi 500 mil millones de toneladas se separó dramáticamente del continente antártico y se rompió en miles de icebergs en el mar de Weddell. Se trataba de la plataforma de hielo Larsen B de 3250 km2 que se estaba derritiendo rápidamente. En solo un mes el gigante de 200 metros de espesor se desintegró por completo. Los glaciólogos se sorprendieron tanto por la velocidad como por la magnitud del colapso. “Esto es asombroso. Simplemente está roto. Cayó como un muro y se rompió como en cientos de miles de ladrillos”, había dicho David Vaughan, glaciólogo del British Antarctic Survey (BAS) en Cambridge. Esta semana, los científicos del hielo reunidos en Nueva Orleans advirtieron que algo aún más alarmante se estaba gestando en la capa de hielo de la Antártida occidental, una vasta cuenca de hielo en la península antártica. Años de investigación por equipos de científicos británicos y estadounidenses demostraron que se habían abierto grandes grietas y fisuras tanto en la parte superior como inferior del glaciar Thwaites, uno de los más grandes del mundo, y se temía que partes de él pudieran fracturarse y colapsar posiblemente dentro de cinco años o menos. Thwaites se encuentra en la Antártida occidental y atraviesa un tramo de 120 kilómetros de costa helada. Un tercio del glaciar, a lo largo de su lado este, fluye más lentamente que el resto: está sostenido por una plataforma de hielo flotante, una extensión del glaciar que se mantiene en su lugar por una montaña submarina. La plataforma de hielo actúa como una abrazadera que evita un flujo más rápido del hielo corriente arriba. Pero la banda de hielo que frena a Thwaites no durará mucho, ha advertido Erin Petitt, profesora asociada de la Universidad Estatal de Oregón, y miembro de un equipo internacional de científicos que ha publicado una nueva investigación sobre el porvenir de esta masa glacial continental. “El glaciar Thwaites hace que Larsen B parezca pequeño”, afirman. Es aproximadamente 100 veces más grande, del tamaño de Gran Bretaña, y contiene suficiente agua por sí solo para elevar el nivel del mar en todo el mundo en más de medio metro. Contribuye alrededor del 4% del aumento anual del nivel del mar en el mundo y ha sido llamado el glaciar más importante del mundo, incluso el glaciar del “día del juicio final”. Los estudios satelitales muestran que se está derritiendo mucho más rápido que en la década de 1990. Si bien el glaciar Thwaites es preocupante, hay muchos otros grandes glaciares en la Antártida que también retroceden, adelgazan y se derriten a medida que el Océano Austral se calienta. Muchos están siendo retenidos porque Thwaites actúa como un corcho, bloqueando su salida al mar. Si Thwaites se derrumbara, los científicos creen que los demás se acelerarían, lo que provocaría el colapso de toda la capa de hielo y un catastrófico aumento global del nivel del mar de varios metros. Si pueden colapsar y con qué rapidez son algunas de las preguntas más importantes de la época. Los niveles del mar están aumentando rápidamente: la tasa anual de aumento se duplicó con creces de 1,4 mm a 3,6 mm entre 2006 y 2015, y se aceleró. Unos pocos milímetros al año no suenan mucho, pero la pérdida de incluso una pequeña parte de Thwaites no solo ayudaría a acelerar esto aún más, sino que probablemente aumentaría la severidad de las marejadas ciclónicas. Si todos los glaciares de la Antártida Occidental colapsaran alguna vez, no hay ciudad costera en el mundo que, con el tiempo, no se vea inundada con un costo ruinoso para la vida y la economía. El consenso de los glaciólogos solía ser que se necesitarían siglos de calentamiento global antes de que los glaciares del tamaño de Thwaites se hicieran añicos y colapsaran, pero tan rápida e inesperada ha sido la pérdida de hielo marino en el extremo opuesto de la tierra en el Ártico, y así repentina fue la pérdida de Larsen B que ahora se considera posible que podría suceder rápidamente también en la Antártida. La pérdida de hielo en el Ártico apenas afecta el nivel del mar porque se forma principalmente en el mar. El hielo antártico, sin embargo, se encuentra principalmente en tierra, por lo que cualquier derretimiento aumenta el nivel del mar. El punto de inflexión de la plataforma de hielo Larsen B llegó de repente. Todavía se desconoce cómo Thwaites y otros glaciares responden al calentamiento global, pero estos grandes procesos físicos globales están en marcha y solo pueden abordarse mediante una acción global. Sin embargo, solo un mes después de que terminara la Cop26 en Glasgow, la advertencia de que el glaciar Thwaites de 300 metros de espesor y 50 millas de ancho ha comenzado a agrietarse ha sido recibida con el silencio de los gobiernos preocupados por COVID-19 y el regreso de la política normal. El peligro es que las muchas acciones prometidas en noviembre para abordar el calentamiento global se archiven un año más, para convertirse en un riesgo más en un mundo cada vez más peligroso. Thwaites es una muestra de que el calentamiento global y los glaciares no esperan a los políticos, y cada año se retrasa la acción para reducir las emisiones climáticas solo acelera el desastre global.