Presidente de Diputados pide a Alcalde de Santa Cruz que no entorpezca investigación del caso ítems fantasmas





18/12/2021 - 18:29:46

ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, pidió este sábado que el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, no obstaculice la investigación sobre el caso de los ítems fantasmas, en referencia a una comunicación interna que emitió y que prohibió a los funcionarios municipales que den información y documentación a terceros respecto al tema. “A no ser que él tiene que, también, ver algo con esto, sino no tiene por qué obstaculizar”, dijo a los periodistas. La autoridad legislativa mencionó que Fernández debería ser el primero en coadyuvar en la pesquisa del caso. “Tiene que tener un argumento claro como para poder obstaculizar (...). Esperamos que así tiene que ser”, aseveró. El titular de la Cámara Baja manifestó, sin embargo, que se debe analizar si la autoridad edilicia tiene algún “argumento claro” para tomar la decisión que fue instruida a sus subalternos por medio de una comunicación interna. De acuerdo con El Deber, el documento del caso fue dirigido a secretarios, directores municipales, direcciones generales de empresas y servidores públicos y señala que se debe mantener con estricto cuidado la documentación que se proporciona a terceras personas, periodistas, concejales y diputados, debido a que la información de los procesos administrativos es confidencial. La Alcaldía de Santa Cruz comunicó el viernes que la instructiva fue emitida el 8 de diciembre de este año, para “el resguardo de información delicada para evitar que caiga en manos de personas con malas intenciones y quieran beneficiarse de ella”.