Del Castillo: Un militar es el autor de dos atracos a mano armada suscitados en Cochabamba





18/12/2021 - 18:09:13

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este sábado que el capitán de la Fuerza Aérea Boliviana, José Andrés C. S., de 36 años, fue el autor de dos atracos a mano armada y el robo de Bs 25,000 y $us 2,886 suscitados, en menos de una semana, en las empresas Imcruz y DHL - Western Unión de la ciudad de Cochabamba. “La Policía Boliviana ha logrado aprehender al capitán José Andrés C. S., un capitán de la Fuerza Aérea Boliviana, un capitán militar que habría procedido al robo de 6,000 bolivianos y 130 dólares de la empresa Imcruz el día de ayer, 17 de diciembre. No obstante, también debemos manifestar que esta persona ya habría realizado un atraco a las oficinas de DHL - Western Unión (el 12 de diciembre), también aquí en la capital cochabambina, donde habría robado 19.000 bolivianos con 2.756 dólares”, dijo, en una entrevista con Bolivia Tv. Según Del Castillo, el sindicado permanece internado en un centro médico, por lo que una vez que reciba el alta médica correspondiente será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Por otro lado, Del Castillo explicó que el militar utilizó su arma de uso reglamentario, calibre 9 milímetros, para ambos atracos. “Lo lamentable de este hecho es que este señor, el día de ayer (viernes), realiza 11 disparos con su arma de fuego reglamentaria, luego de huir de la escena del crimen. Producto de ello uno de los trabajadores de la empresa de limpieza que presta servicios a la empresa Imcruz recibe dos proyectiles por parte de los disparos de este capitán, uno de ellos en el hombro derecho, que tiene un orificio de entrada y otro de salida, y luego recibe otro disparo en una de sus piernas que también tiene un orificio de ingreso y otro de salida”, agregó. El titular de Gobierno manifestó que se investiga la posible participación del militar en otro atraco ocurrido hace algunos meses en la ciudad de Cochabamba.