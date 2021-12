Asociación de Periodistas exhorta a que se respete el trabajo de la prensa





18/12/2021 - 10:23:05

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) expresa su preocupación por la escalada de violencia en contra de los trabajadores de la prensa que, en cumplimiento de sus funciones, han sido secuestrados, agredidos, insultados y hostigados y, por esa razón, exhortamos a todos los sectores en conflictos que respeten el trabajo de los periodistas, sean de medios estatales o privados y exigimos garantías al Estado para el ejercicio de nuestras nobles funciones. Queremos expresar nuestra solidaridad con la periodista Jeruslava Ojeda de la Red Patria Nueva, que denunció haber sido agredida este viernes 17 de diciembre y decir que nos parece loable el pronunciamiento de protesta de las autoridades de gobierno de turno por este hecho, pero también consideramos que esa vehemencia deben expresar cuando atentan contra la libertad de trabajo de los informadores en general, dice un comunicado de la Institución. "Con preocupación vemos que no existen voces gubernamentales de apoyo al esclarecimiento en el caso de los seis periodistas y cuatro policías, además de comunarios, secuestrados y torturados en las cercanías al predio Las Londras, el pasado 28 de octubre, por un grupo de encapuchados armados que se pasean en libertad, sin Dios ni ley, por la zona", añade. La APSC hace notar que en ese caso en particular, existen seis mandamientos de aprehensión y 20 citaciones que no son ejecutadas por una institución policial -que depende del gobierno de turno, que en forma diligente la hemos visto movilizada en otros casos-, y que además no hace cumplir la conminatoria a un Notario de Fe Pública de San Julián, que se niega a entregar al cuadernillo de investigaciones, un acta de compromiso que los secuestradores, bajo coacción y torturas, hicieron firmar a periodistas y policías a cambio de dejarlos en libertad.