El MAS impulsa una APDHB paralela y a cívicos populares





18/12/2021 - 09:35:15

Página Siete.- En medio de división y cuestionamientos, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsan una Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) paralela. En Santa Cruz, el partido azul impulsa a los cívicos populares, un sector identificado con el denominado “proceso de cambio”. El activista Edgar Salazar fue quien convocó al “congreso” de ayer para elegir una nueva directiva de la Apdhb, de la cual él mismo resultó elegido como presidente. En la vicepresidencia quedó Sebastián Condori, quien fue identificado como partidario del MAS, según David Inca, presidente de la denominada Asamblea de Derechos Humanos de El Alto. “Han participado la generalidad de la mayoría de las regionales de la Asamblea de Derechos Humanos (…). Las directivas han manifestado que se debe institucionalizar las asambleas de derechos y recuperar el rol histórico de la Apdhb”, manifestó Salazar. El ahora titular de la entidad paralela manifestó que no tomará por la fuerza el edificio de la Apdhb, aunque adelantó la activación de mecanismos legales para recuperar el inmueble, una tarea que estima será ardua. La presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, lamentó que por intereses políticos se haya gestado una institución paralela a la que lidera. Además, observó el hecho de que en ese encuentro se haya divido a los activistas. “Me dicen que soy muy tranquila al no darle importancia (a la conformación de esta directiva). No sé si es porque me he acostumbrado a tanto paralelismo. Mire lo que ha pasado en Santa Cruz, también han querido conformar otro comité cívico”, sostuvo. Inca, quien asistió al evento, sostuvo que durante la acreditación para registrar a postulantes fue expulsado por supuestos directivos de derechos humanos de La Paz y El Alto. “Lamentablemente una institución que debía ser sólida, la están volviendo doble. Si entra al plano ideológico político será una pena porque estaremos ante la debacle de una institución”, aseguró. Las asambleas de derechos humanos de Tarija y Oruro emitieron pronunciamientos en rechazo a la convocatoria del “congreso”, que eligió a la directiva que está encabezado por Salazar. “Manifestamos que este accionar es contrario a nuestro estatuto y reglamento orgánico”, detalla el comunicado de la departamental tarijeña. El de Oruro rechaza de forma contundente al que denomina “apócrifo congreso”. Carvajal indicó que cuenta con los documentos legales que demuestran que ella es la representante a cargo de la institución. Añadió que tuvo el respaldo de las filiales de Beni y La Paz. “Este señor Edgar Salazar convocó a ese congreso con algunas filiales, pero no sé con qué estatutos. No reconozco ese congreso, no es oficial. Pero es muy triste que los defensores de los derechos humanos nos estemos peleando”, indicó. Lío por supuesto paralelismo Ayer se debía realizar un acto en Santa Cruz por los 15 años del Comité Cívico Popular de Bolivia, entidad que se define como una “organización contestataria, afín al proceso de cambio”. La ejecutiva de ese comité Rosana Molina indicó que el expresidente Evo Morales y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, estaban invitados a esa actividad. Precisamente, los movilizados se dirigieron a la sede de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía, donde tendría lugar el evento. Los manifestantes buscaron evitar una eventual llegada de Morales al recinto y frenar, además, la supuesta creación de un comité cívico paralelo al Comité Pro Santa Cruz, rumor que detonó la movilización. En medio de todo, una periodista de Radio Patria Nueva fue agredida, lo que generó el repudió del Gobierno, que demandó respeto a la libertad de expresión. Desde el Comité Cívico Popular de Bolivia reconocieron que sí cuentan con un comité departamental en Santa Cruz, que es una “organización joven”, que está conformada por “compañeros afines al proceso de cambio”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que existió desinformación y que las protestas fueron violentas. “El expresidente Evo se encuentra a más de 840 km del lugar, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a casi 500 km, y que la información que tienen tales personas es errada”, escribió en sus redes. Con todo, el evento del Comité Cívico Popular de Bolivia fue suspendido.