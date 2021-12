Ministro augura quinta ola masiva de contagios con covid en Alemania





18/12/2021 - 08:11:07

DPA.- El ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, advirtió este sábado que la nueva variante ómicron del coronavirus desatará una quinta ola masiva de contagios en el país. "Parto de la base de que la ola causada por ómicron, a la que nos estamos enfrentando y que no creo que podamos evitar, será un reto enorme para nuestros hospitales, nuestras unidades de cuidados intensivos pero también para la sociedad en su conjunto", agregó el ministro. "Tenemos que prepararnos para un reto que no hemos tenido antes en esta forma", instó Lauterbach y mencionó como ejemplo la situación en Reino Unido, que, según expertos británicos con los que conversó, supera todo lo visto hasta ahora en la pandemia. Lauterbach explicó que "incluso un curso (de la infección) algo más suave no supone ninguna diferencia". Aclaró que si bien el número de muertes puede mantenerse bajo durante dos o tres semanas debido a que la gravedad puede ser menor, advirtió de que el crecimiento de las cifras de contagios anulará esa ventaja. "Estamos en un momento clave de la pandemia", recalcó, y apeló a los ciudadanos a aprovechar la oferta de aplicarse la vacuna de refuerzo. Añadió que la campaña para aplicar el mayor número posible de vacunas de refuerzo puede ser impulsada aprovechando las dosis disponibles fabricadas por Moderna y pidió a los médicos y a los centros de vacunación que utilicen ampliamente el preparado. Al aproximarse los festejos navideños, Lauterbach hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que cuando viajen sigan la premisa: "Nos protegemos unos a otros". El ministro opinó que todos deberían someterse a una prueba antes de reunirse, preferiblemente varias veces. Lauterbach subrayó la necesidad de tener mucha precaución, especialmente en el caso de las personas que no han recibido las vacunas de refuerzo. Hospitales alertan de difícil situación por variante ómicron Las clínicas de Alemania podría enfrentarse a un considerable agravamiento del problema si se confirman las previsiones sobre la variante ómicron del coronavirus, alertó la Asociación Alemana de Hospitales (DKG). Si se confirma la hipótesis de que es mucho más contagiosa que la variante delta y que la gravedad de los síntomas es comparable, "en el peor de los casos tendremos que atender a un gran número de pacientes en estado grave al mismo tiempo", dijo a dpa el presidente de la DKG, Gerald Gass. "Para los hospitales, esto supondría un agravamiento de la situación más allá de lo que hemos vivido hasta ahora", consideró. Gass pidió a los políticos que analicen "con mucha atención" los hallazgos sobre ómicron de otros países y, si se confirman los temores, que tomen medidas "muy pronto" con restricciones de contacto. "No hay que perder tiempo, hay que actuar inmediatamente, incluso antes de que las cifras suban también en Alemania y no se pueda evitar una sobrecarga de los hospitales", opinó.