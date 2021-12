APDHB elige nueva directiva y expulsa a Amparo Carvajal por su accionar durante 2019: Auguran su fracaso





18/12/2021 - 07:07:48

ABI.- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) escogió a su nuevo directorio, que será presidido por Edgar Salazar, y expulsó a su extitular, Amparo Carvajal, porque actuó fuera del margen de la legalidad de los reglamentos y los estatutos orgánicos que regían su labor durante el golpe de Estado de 2019, informó este viernes su nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Alfredo Chávez. Explicó que las decisiones fueron asumidas por el XIX Congreso Ordinario de la APDHB, que se realizó en esta jornada a convocatoria de los miembros del Comité Ejecutivo nacional de esa entidad y de sus nueve presidentes departamentales. “El presidente es el compañero Edgar Salazar, él es de Chuquisaca, de la representación de Sucre (...). El primer mandato ya se ha emitido, es una resolución de congreso que ha sido aprobada por el directorio saliente sobre la sanción con una expulsión a la señora Amparo Carvajal por actuar fuera del margen de la legalidad que establece nuestro reglamento, nuestros estatutos orgánicos”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. Asimismo, Chávez mencionó que el directorio de la APDHB fue completado con Sebastián Mamani como vicepresidente; y Juan Carlos Aquino, como secretario general; entre otros que asumirán diversos cargos. En el caso de la expulsión de Carvajal, explicó que se consideró que quedó en la historia como la única presidenta de la APDHB que se inclinó para un solo lado durante el golpe de Estado de 2019. “Ningún presidente, si usted ve desde la fundación, desde los 70, de la dictadura de (Hugo) Banzer, de (René) Barrientos, hasta la fecha, la señora Amparo Carvajal se hubiera inclinado hacia una tendencia política. Siempre se mantuvo esa independencia que establece en nuestros estatutos y nuestros reglamentos”, aseveró. Por otro lado, Chávez detalló que la primera tarea del nuevo directorio será solicitar a Carvajal, por la vía legal o judicial, que entregue la sede de la APDHB. “Nosotros vamos a agotar las vías administrativas con una nota, vamos a reiterar una carta notariada”, adelantó. Dijo, además, que la segunda tarea de los nuevos directivos será la instrucción a los presidentes departamentales de la APDHB para que en 60 días convoquen a congresos regionales, con miras a la renovación de sus directorios que no tuvieron cambios en cinco años. Directiva paralela de la APDHB fracasará Página Siete.- El activista por los derechos humanos Marco Mendoza manifestó que la dirigencia paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) fracasará en el corto tiempo. “Esta dirigencia fracasará porque no son activistas que han estado el 2003, en la resistencia contra las masacres de octubre. No son activistas que han estado en la defensa de los derechos indígenas, en las marchas a partir de 1990. Son militantes político partidarios”, aseveró. Mendoza recordó que la actual titular de la Apdhb, Amparo Carvajal, tiene una militancia en defensa de los derechos humanos desde hace más de 30 años. “Hay reconocimiento internacional y social con relación a los que ha hecho la Asamblea Permanente, a lo largo de la historia”, enfatizó. El también jurista manifestó que la defensa por los derechos humanos no queda en el marco de un sindicato de personas pagadas.