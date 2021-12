Buscan fantasmas en alcaldías de La Paz y Potosí y en la Uagrm





18/12/2021 - 07:00:37

Página Siete.- Las alcaldías de La Paz y Potosí, además de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, instruyeron la realización de auditorías a las contrataciones de personal de las pasadas gestiones con el fin de verificar si hubiera casos de ítems fantasmas. Después de que una denuncia, alertó sobre la existencia de 800 presuntos ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, se fueron develando más contrataciones irregulares en aquel municipio. El problema también se detectó en la Alcaldía de Warnes con 47 ítems fantasmas y al menos 80 contrataciones irregulares en la Caja Nacional de Salud (CNS). Ante ese panorama, el alcalde de La Paz, Iván Arias dijo que siete auditorías están en curso en la Alcaldía paceña para verificar los procesos de contratación de la anterior gestión. Detalló que hay una denuncia archivada de una exconcejala que pidió se investigue el programa (“Yo soy mi primer amor”) de la esposa del exalcalde Luis Revilla. Ese caso también será reabierto para una revisión, adelantó. “Estamos con más de siete procesos (de auditoría) que estamos iniciando a la anterior gestión. Y lo que yo no puedo ser es irresponsable, salir y después la cosa se me devuelva, tengo que seguir el proceso de auditoría, establecer realmente el problema y recién iniciar el proceso”, manifestó Arias. Por su parte, el alcalde de Potosí, Jhonny Llally informó ayer que se detectó dos contrataciones fantasmas en el municipio potosino, por eso instruyó una auditoria. “Hemos indicado que se haga la auditoria correspondiente de la gestión 2021 y todas las otras gestiones. Hemos indicado y, si hay ese otro personal, seguramente vamos a hacer conocer, como hemos identificado en su momento, podemos decir que a dos hemos identificado que no trabajaban, (pero) percibían un sueldo”, mencionó Lally a radio Fides. El Alcalde refirió que no sólo hay que revisar estos dos casos detectados, sino otras contrataciones irregulares, por ejemplo, hay personal que fue contratado para trabajos de limpieza, pero están como secretarios en alguna oficina. La Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz también recibió denuncias sobre supuestos “trabajadores fantasmas”, en razón a eso, el rector de esa casa superior de estudios, Vicente Cuéllar, instruyó auditorías. “Hemos ordenando algunas auditorias, todavía faltan otras. No se trata de una persecución, solamente cumplir con una función de tener lo más pronto posible una universidad transparente”, dijo. El rector pidió auditar los procesos de contratación de personal administrativo y de consultoría en línea y por productos de gestiones pasada para ver en qué se gastaron los recursos. Ítems fantasmas en Santa Cruz El Ministerio Público convocó a declarar como testigos a varios trabajadores de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac). Ayer comparecieron tres ejecutivos de esa entidad. “Saguapac no tiene nada que ver en este asunto, como institución nosotros nos mantenemos al margen, evidentemente algunos malos trabajadores han afectado la imagen institucional”, señaló el gerente de Saguapac, Fernando Ibáñez. Según la investigación, Guillermo Parada, uno de los principales investigados por los 800 ítems fantasmas en Santa Cruz, trabajó durante 15 años en Saguapac, de donde reclutó a varios trabajadores para que presten su nombre con el fin de crear una supuesta microempresa. Pero no fue así, Guillermo recabó esos datos presuntamente para que su hermano Antonio Parada, exdirector de Recurso Humanos del municipio cruceño, active ítems fantasmas y así cobrar esos sueldos, sin que lo sepan los obreros que dieron su nombre. Los hermanos Parada son buscados por la Policía por este caso. La Fiscalía también debía tomar la declaración de Mery B. A., investigada en este proceso, pero ella no se presentó. La mujer es esposa de Julio César Herbas, exfuncionario municipal y primer detenido por el caso ítems fantasmas. “No se ha presentado, lo que corresponde es el acta de incomparecencia que tiene que efectuar el asignado al caso y con el acta de incomparecencia la comisión de fiscales va a decidir si corresponde el mandamiento de aprehensión (contra Mery B. A.)”, informó la fiscal Marcela Terceros. Mery B. A. es investigada porque trabajaba en la Cooperativa Jesús Nazareno, encargada de pagar los sueldos al personal municipal. La Fiscalía sospecha que ella abrió cuentas y entregó tarjetas de débito a Antonio Parada y sus cómplices para que cobren los sueldos asignados a ítems fantasmas. Casos en la CNS de La Paz El Ministerio Público abrió una investigación de dos casos de contrataciones fantasmas en la CNS de La Paz, descubiertos a denuncia de un médico y una enfermera. Revisan más contratos. Tres personas fueron detenidas por este hecho. La Fiscalía amplió la investigación a los mandos jerárquicos de esa institución, se trata de un exgerente general de la CNS y otro de Recursos Humanos de 2020.