Revés para Alberto Fernández: El Congreso argentino rechaza el presupuesto del 2022





17/12/2021 - 14:38:46

RT.- La Cámara de Diputados del Congreso argentino rechazó este viernes el presupuesto del 2022 con 132 votos negativos, 121 afirmativos y una abstención, siendo un duro golpe para el Gobierno de Alberto Fernández, mientras el país sudamericano afronta una dura crisis económica. Entre los principales detractores al proyecto del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del próximo año, está el bloque de Juntos por el Cambio –afín al expresidente Mauricio Macri–, los 'libertarios' de extrema derecha y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Pese al intento del Frente de Todos –oficialismo– de regresar el proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a sabiendas de que el escenario en el recinto ya era adverso, las discusiones subieron de tono y motivaron que finalmente la votación se llevara a cabo, sin la negociación deseada por los sectores más dialoguistas de las bancadas. RT.- El jefe del bloque peronista, Máximo Kirchner, repudió el endeudamiento bajo el Gobierno anterior y enfatizó que a la oposición "le pegó muy mal haber ganado la elección de medio término". En contrapartida, el diputado de Juntos por el Cambio Mario Negri, expresó: "Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que la ley salga. No tener presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice". "Era invotable" Entre los principales puntos del presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo, el Gobierno estimó una inflación anual de 33 % –este año se acerca al 50 %–, una suba salarial del 38 % y un aumento de la actividad del 4 %, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula un 2,5 %. A su vez, el proyecto gubernamental no incluía pagos a ese organismo financiero, con el cual Argentina tomó un préstamo de casi 45.000 millones de dólares. El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el proyecto esta semana ante el Congreso, y finalmente la Comisión lo giró hacia el recinto sin grandes modificaciones. "El presupuesto era invotable por el dibujo de los números que tenía, por las inconsistencias. No estaba a la altura de lo que se está viviendo en el país", concluyó el legislador Negri. Frente a este panorama, el Gobierno tiene la intención de lanzar un decreto para extender el presupuesto del año en curso.