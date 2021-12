Se registran enfrentamientos en Cadepia por el anuncio de la llegada de Evo y Andrónico





17/12/2021 - 14:21:42

El Deber.- Un grupo de personas con carteles en mano protesta en las afueras de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz (Cadepia) en rechazo al anunció de la supuesta llegada del expresidente Evo Morales y del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La molestia de los manifestantes es porque, según se conoce, ambos políticos serán los encargados de posesionar a la directiva de un Comité Cívico Popular, paralelo al que preside Rómulo Calvo (Comité pro Santa Cruz). Cecilia Saavedra, una de las manifestantes, afirmó a EL DEBER Radio, que no permitirán que se instale un comité paralelo. “Ya tenemos nuestra institución moral de los cruceños. Esta gente no nos representa, ellos (Morales y Rodríguez) vienen del interior a instalar una institución que va a defender los intereses de la narcomafia instalada en Santa Cruz”, manifestó la mujer. Un hombre que también protestaba afuera de la institución afirmó que lo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca es crear una organización que promueva convulsiones sociales. “Los cruceños no vamos a permitir”, aseguró. Cadepia está ubicada en la calle Motacú, esquina Alemania (a una cuadra del segundo anillo). Los manifestantes son repelidos por cerca de un centenar de policías antimotines que resguarda el lugar. Exceso condenable Durante la protesta también hubo exceso. Algunos manifestantes agredieron a la periodista de la Red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, que realizaba la cobertura. La comunicadora estaba grabando la manifestación, pero al identificarla de que representa a un medio oficialista los protestantes la agredieron. Pasado el mediodía de este viernes, tanto Morales como Rodríguez no llegaron a Cadepia, mientras las manifestaciones y enfrentamiento continuaban en las afueras del edificio.