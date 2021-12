Por falta de una orden de detención, una mujer pasó 15 días presa dentro de una patrulla





17/12/2021 - 14:16:41

Página Siete.- Por la falta de una orden de detención emitida por un juez, en la ciudad de El Alto una mujer pasó 15 días privada de libertad al interior de una patrulla policial. La mujer fue aprehendida el 30 de noviembre, acusada de haber cometido el delito de violencia familiar. Fue conducida a una audiencia de medidas cautelares, en la cual se dictó su detención preventiva en la cárcel de Obrajes. A pesar de contar con una resolución que ordenaba llevar a la acusada a la cárcel, el juez que llevó a cabo la audiencia no emitió el mandamiento de detención preventiva, reportó Unitel, razón por la cual la mujer tuvo que permanecer dos semanas dentro de la patrulla. "Lamentablemente el juez no emitió el mandamiento de detención porque en estos 15 días estuvo enjaulada en un vehiculó pequeño, no entendemos por qué paso esto", declaró el abogado de la víctima de este hecho. El jurista agregó que el hecho viola los derechos de su cliente, sin importar su condición de imputada en el caso. "Este hecho viola los derechos humanos de mi clienta ya que la mujer tiene derechos así este imputada", afirmó. Al cabo de 15 días de encierro dentro del vehículo policial, el juez emitió la orden detención y la acusada de haber quemado con agua caliente a su hija de nueve años pudo ser conducida hasta la cárcel de Obrajes.