Daniel Ortega: Colombia es un narcoestado sin autoridad para criticar a Nicaragua





17/12/2021 - 09:23:17

DW.- El presidente Daniel Ortega afirmó este jueves que el Gobierno de Iván Duque no tiene autoridad para cuestionar los derechos humanos en Nicaragua, cuando Colombia se ha convertido en un "narcoestado" donde todos los días mueren personas. "Colombia es un narcoestado donde los crímenes son impresionantes, con asesinatos todos los días (...) ¿con qué autoridad puede hablar Colombia de seguridad y los derechos humanos en Nicaragua, si ahí se violan los derechos humanos permanentemente?", criticó Ortega durante un acto de graduación de policías en Managua. Colombia fue uno de los 25 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que desconoció la legitimidad de las elecciones del 8 de noviembre en Nicaragua, en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo, con la mayoría de sus rivales presos. Bogotá también se adhirió el 8 de diciembre al voto mayoritario de la OEA que concluyó que Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana, en la que instaron además a Managua a liberar a todas las personas opositoras en prisión e iniciar un proceso con miras a elecciones "libres". Más de 40 opositores han sido detenidos este año, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que buscaban competir en los comicios. "Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos quieren darnos lecciones a los nicaragüenses", refutó Ortega. Recordó que después de que el Gobierno colombiano firmó la paz con la entonces guerrilla de la FARC en 2016, "asesinaron a más de 1.000 guerrilleros o familiares" de estos. En Colombia "no hay seguridad", agregó Ortega, quien en su discurso aseguró que el expresidente colombiano Belisario Betancur (fallecido en 2018) le confesó durante una visita que le hizo en los años 80, que "el narcotráfico inyecta dinero" en el país sudamericano. Según el mandatario, la situación que vive Colombia es similar en otros países latinoamericanos, "porque el narcotráfico es tan poderoso que ha logrado incluso instalarse en algunas naciones con las que nosotros tenemos relaciones", aunque no las mencionó. Ortega enfrenta desde su nueva reelección fuertes críticas internacionales y advertencias de sanciones económicas, principalmente desde Estados Unidos. En respuesta a las presiones, Ortega rompió relaciones con Taiwán, aliada de Washington, reactivó sus lazos diplomáticos con China y reforzó su alianza con Rusia. Nicaragua acusó a Colombia en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya de incumplir un fallo sobre límites marítimos dado por ese mismo tribunal un año antes, cargos que Bogotá niega. El caso sigue abierto.