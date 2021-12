Tenemos una doble pandemia: Reino Unido rompe récord de infecciones de covid y advierten que lo peor está por venir





17/12/2021 - 08:18:21

BBC.- Reino Unido registró el mayor número de casos diarios de covid-19 desde que comenzara la pandemia, con 88.376 contagios confirmados este jueves. La cifra diaria más alta hasta entonces era de 78.610, registrada el miércoles, y el anterior número más elevado se remontaba al pasado 8 de enero, cuando la nación se encontraba en estricta cuarentena. En una conferencia de prensa, el asesor médico de Inglaterra, Chris Whitty, ya advirtió el miércoles que los números seguirán incrementando en las próximas semanas, con nuevos récords diarios, y que "lo peor está por venir". "Estamos experimentando dos pandemias", dijo Whitty, quien habló frente a las cámaras junto al primer ministro, Boris Johnson. Se refirió con ello al causadas por las dos variantes de SARS-CoV-2 detrás de la mayoría de los casos positivos en el país: la ómicron, caracterizada por un "crecimiento muy rápido", y la delta, que sigue circulando. "Me temo que tenemos que ser realistas en cuanto a que se seguirán batiendo récords en las siguientes semanas", agregó. Ante ello, las autoridades han pedido a los ciudadanos ser extremadamente precavidos, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las fechas navideñas. El gobierno británico ha acelerado el plan de la vacuna de refuerzo y establecido que todos los mayores de 18 años deberían recibirla luego de que la semana pasada Johnson dijese que el país se enfrentaba a una "emergencia" por ómicron. El primer ministro reiteró el miércoles que es "absolutamente vital" que todos reciban la tercera dosis. Sobre las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Whitty pidió a los ciudadanos no reunirse si no es necesario. "No necesitas un título en medicina para darte cuenta de lo que es sensato hacer con un virus increíblemente infeccioso", dijo. Hasta este miércoles se había descartado tomar medidas más restrictivas. Y el primer ministro negó este jueves los señalamientos de algunos parlamentarios de su propio partido de que se está forzando al sector de la hostelería a un confinamiento de facto. El uso de mascarilla es obligatorio en establecimientos cerrados, así como en el transporte público; se aconseja trabajar desde casa a ser posible y algunos establecimientos están obligados a pedir a los usuarios certificado de vacunación o una prueba negativa para permitirles el acceso.



Dos variantes simultáneas Las infecciones causadas por la nueva variante ómicron están aumentando rápidamente, duplicándose cada dos o tres días. La directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Jenny Harries, advirtió que ómicron es "probablemente la amenaza más importante" desde que comenzó la pandemia. Y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) dijo que las cifras del miércoles "deberían preocuparnos a todos". Pero a pesar del vertiginoso aumento de los casos, ómicron no es todavía la variante dominante. Los últimos datos sugieren que aproximadamente una cuarta parte de los casos son positivos por ómicron; en las cifras del miércoles, 20.000 de los 79.000 registrados. El escenario más probable es que ambas variantes sigan circulando por un tiempo, pero que ómicron eventualmente se vuelva la predominante. Las evidencias recopiladas hasta la fecha apuntan a que ómicron podría provocar una versión más leve de la enfermedad que otras variantes, con tasas de hospitalización más bajas. Un estudio preliminar realizado en Sudáfrica apuntó a esta conclusión, especificando que el riesgo de ingreso hospitalario entre los adultos contagiados con ómicron fue un 29% más bajo que en la ola pandémica inicial. Los funcionarios de salud británicos han pedido tomar estas conclusiones con mucha cautela, ya que aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre la nueva variante. El principal temor de las autoridades en Reino Unido es que por el gran aumento de casos se terminen colapsando los hospitales. "Me temo que habrá un número cada vez mayor de pacientes de ómicron que ingresan al NHS, hospitalizados, en cuidados intensivos", dijo. "Eso empezará a hacerse evidente, en mi opinión, poco después de Navidad". La reina Isabel II canceló este jueves su tradicional almuerzo antes de Navidad para la familia como medida de precaución. Una fuente dijo que se sentía que el evento anual podría poner en riesgo a muchas personas.



Más restricciones en Europa En un intento por frenar la propagación de la variante ómicron, Francia endureció las restricciones para todos aquellos viajeros que lleguen desde Reino Unido. La oficina del primer ministro francés dijo que a partir del sábado todos los no residentes tendrán que dar una razón de peso para viajar a Francia. Asimismo, tendrán que proporcionar una prueba de covid-19 negativa hecha como máximo en las 24 horas previas y aislarse durante al menos dos días. Francia registró 65.713 nuevos casos este miércoles, solo 240 de ellos por ómicron.

Francia ha impuesto restricciones de viaje como medida preventiva. Pero no es el único país europeo que está adoptando medidas estrictas. Dinamarca decidió adelantar el periodo de vacaciones en las escuelas primarias, que estarán cerradas hasta el 4 de enero. Y la intención es que para entonces los menores de entre 5 y 11 años estén vacunados. Países Bajos tomó una decisión similar. Mientras, son varios los países que están aplicando la vacuna de refuerzo. Israel es el país con el mayor porcentaje de población vacunada con la tercera dosis (44%), seguido de Reino Unido (35%), Alemania (24%), Francia (20%), Italia y España (19% ambos), y Estados Unidos (16%). Italia exigirá una prueba covid negativa a todos los viajeros, incluyendo los vacunados, antes de ingresar al país. Puede ser una prueba de antígeno, que debe realizarse 24 horas antes de la salida, o una PCR, que debe hacerse dentro de las 48 horas previas. Noruega ha cerrado gimnasios y piscinas y exigido a restaurantes y bares que no vendan alcohol. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 26 de noviembre que consideraba a la variante ómicron, identificada por primera vez en Sudáfrica, de preocupación.