Caso Añez aviva debate en el congreso español: Pido libertad y justicia para la finalista del premio Sajarov





17/12/2021 - 07:31:36

Página Siete.- El caso de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez y las denuncias sobre una presunta "agresión" en su contra avivaron el debate en el Congreso de España. El diputado del Grupo VOX Víctor Gonzales pidió "libertad y justicia para la finalista del premio Sajarov". El tema se instaló en el legislativo español un día después de que Carolina Ribera denunciara que su madre, la exmandataria, fue víctima de agresiones en el penal de Miraflores de La Paz. En ese contexto, los diputados de España trataron la "Proposición no de Ley relativa a la situación de salud y judicial de la expresidenta de Bolivia". La diputada del Partido Popular (PP), María Valentina Martínez, respaldó la moción. “La expresidenta ha sido agredida por gente que trabaja dentro del mismo penal, ha sido agredida dentro de prisión. Lo que estamos pidiendo es que tengamos un poco de consideración a las circunstancias en la que la expresidenta Añez está siendo sometida en prisión", dijo. Luego planteó: "Creo que no es mucho pedir que un Parlamento como en español sea capaz de manifestarse a favor del cumplimiento de los Derechos Humanos, especialmente una ex presidenta”. La legisladora hizo énfasis en que la exmandataria lleva nueve meses en prisión preventiva, sin que se siquiera se haya previsto una fecha para un juicio. En opinión de la legisladora, las acusaciones por sedición, terrorismo y traición en el marco del denominado caso “golpe de Estado” no corresponden, y argumentó que el expresidente Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia debido a las movilizaciones ciudadanas. Posteriormente el diputado Gerardo Pisarello del grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC ), rechazó la "Proposición no de Ley" a favor de Añez y dijo que los jueces bolivianos entendieron que la expresidenta merecía estar en detención preventiva y que no existe ningún riesgo para su salud ni sufrió maltrato. “Los Jueces bolivianos, que no son el gobierno de Bolivia y que en muchos casos son jueces que colaboraron con el golpe, son los que entienden, a diferencia del PP, que esto merecía que se dictará prisión preventiva (…). Entienden que no hay ninguna enfermedad grave, que la señora Añez no ha sufrido ningún maltrato”, declaró Pisarello. El legislador además acusó a Añez de ser responsable de las 36 muertes ocurridas durante la crisis de 2019, pese a que el informe del GIEI estableció que 15 fallecieron antes de que ella asuma como presidenta de Bolivia. En su opinión la exmandataria boliviana no solo es responsable de las muertes de Senkata y Sacaba, sino también de hechos de "corrupción". Justificó también la prolongada detención preventiva indicando que su exministro Arturo Murillo huyó del país y ahora debe responder a un caso de corrupción en Estados Unidos. El debate continúo con la intervención del diputado Gonzales, del Grupo VOX, quien subrayó que se olvida el referéndum de 2016 que fue desconocido por el expresidente Evo Morales y que Añez tuvo que asumir la presidencia ante el vacío de poder en Bolivia. “Se les olvida un referéndum en Bolivia que perdió el señor Evo Morales, porque la constitución, la nueva que se hizo a sí mismo le prohibía presentarse al proceso electoral por cuarta vez (…). La presidenta Jeanine Añez llegó al poder porque Evo Morales salió huyendo de Bolivia, que el Vicepresidente también salió huyendo, que la presidenta del Senado también salió huyendo, el presidente de diputados también salió huyendo”, señaló. El diputado además indicó que Añez gobernó junto a la Asamblea Legislativa con mayoría parlamentaria del MAS, partido del expresidente Morales y que al cabo de un año de su mandato se convocó a elecciones. Recordó que ella fue finalista del premio Sarajov del Parlamento europeo y lamentó las denuncias de agresión en prisión. Finalmente, el diputado del grupo parlamentario Socialista Marc Lamuà, señaló que España actuará como un país “responsable, no paternalista ni de intromisión”. “España ha sido muy clara al respecto de la situación en Bolivia. Abogamos como país para ayudar a superar la crisis de 2019, rebajar tensiones y trabajar en favor de la reconciliación. En ese sentido España trabajará como siempre coordinadamente con la ONU para favorecer un marco favorable para el reencuentro en Bolivia para superar la crisis política y social. Es decir, España actuará como un país responsable, ni paternalista, ni con intromisiones”, dijo. Tras el intenso debate, la iniciativa a favor de Añez fue rechazada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español.