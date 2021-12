En cuatro regiones marcharán por libertad y reforma judicial





17/12/2021 - 07:29:40

Página Siete.- En al menos cuatro regiones del país se movilizarán hoy por la liberación de los “presos políticos”, la construcción de un nuevo padrón, la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y por una reforma judicial. Se prevé movilizaciones en La Paz, Oruro, Potosí y Sucre (Chuquisaca). La ciudad de La Paz es donde los organizadores de la medida esperan concentrar mayor fuerza, dado que el denominado Bloque de unidad se movilizará a partir de las 18:00 desde el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés con dirección la plaza de San Francisco. “Las plataformas ciudadanas hemos retornado a las calles y desde las calles volvemos a luchar por la democracia”, aseguró Julio Alvarado, quien indicó que se movilizarán por la liberación de los presos políticos, por una reforma de la justicia y del TSE. Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, aseguró que la movilización es contra la persecución y adelantó que ya no permitirán detenidos. “Junto a las plataformas ciudadanas y el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), convocamos a todo el pueblo paceño mañana (hoy) a las seis de la tarde a la gran movilización en contra de la persecución política que está realizando el gobierno dictatorial de Luis Arce. Los ciudadanos paceños estamos en pie de lucha porque no vamos a permitir un detenido más”, aseguró Astorga. El diputado José Carlos Gutiérrez, jefe de bancada de Creemos, aseguró que no quieren más abusos y adelantó que dirán todos los días en las calles “basta” a los abusos. “Toda Bolivia está convocada a la ciudad de La Paz a participar de la gran marcha, conjuntamente con el Bloque de unidad y en contra del autoritarismo. No queremos comunismo en este país, no queremos más abuso. Basta, le vamos a decir todos los días en las calles”, indicó el asambleísta opositor. Manuel Morales, integrante de Conade, coincidió con el legislador al señalar que “la ciudadanía está diciendo basta”. “Ya no queremos el viejo padrón electoral sucio, queremos nuevas autoridades que sean transparente, renovación total del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales”, manifestó. La esposa de Marco Pumari, María Isabel Cusi, arribó ayer a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y se reunió con su presidenta, Amparo Carvajal. Solicitó respaldo en su cruzada por la liberación de su pareja. “Mi esposo no ha hecho nada malo, ha sido secuestrado…, he venido a pedir ayuda por parte de mis hijos, de mi esposo, de toda la familia. Estamos muy afligidos por la situación de él. Estamos viniendo a pedir el apoyo porque esto no se puede quedar así. Hasta que mi esposo salga libre”, expresó. En Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) instruyó a todas las instituciones y organizaciones afiliadas a ese ente y “al pueblo en general” participar hoy, desde las 14:30, en la “gran marcha de la potosinidad en defensa de la democracia, libertad y justicia”. La entidad cívica subrayó que exigirá el cese de la represión y persecución política judicial en contra del presidente de Comcipo, Carlos Manuel, de los cívicos Nelson Gutiérrez y Ramiro Subia. Además, aseguró que pedirá “libertad inmediata” del expresidente cívico Marco Pumari, detenido la pasada semana. En Sucre (Chuquisaca), Roger Amador, presidente Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca, informó que desde las 15:00 de esta jornada se movilizarán para “repudiar las acciones de apresamiento y exigiendo la libertad de los presos políticos”. En Oruro, también se manifestarán encabezados por el Comité Cívico de Oruro. Exigirán liberación de presos políticos, rechazo a la persecución, renuncia de vocales departamentales y justicia en el caso Vila Vila. En Santa Cruz, indicaron que el Comité Pro Santa Cruz no convocó a ninguna marcha. En el caso de Tarija, Carlos Baldivieso, vocero de los cívicos, informó que se movilizarán desde el 15 de enero de 2022. “Lo que sí está claro es que vamos a movilizarnos a partir del 15 de enero. La movilización va a ser intensa en todo el país, porque están persiguiendo a los cívicos, están persiguiendo a los dirigentes, no tienen argumentos suficientes y lo que hacen es buscar las figuras jurídicas para que sean apresados”, aseguró.