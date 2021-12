En espacios cerrados exigirán los certificados de vacunación





17/12/2021 - 07:02:29

Página Siete.- El Ministerio de Salud, los nueve servicios departamentales de salud y las autoridades municipales concluyeron que el certificado de vacunación será un requisito para ingresar a espacios cerrados. La medida forma parte de las resoluciones que se definieron en una reunión que se realizó ayer en la ciudad de La Paz. “Solicitar el certificado de vacunación en coordinación con los servicios departamentales de salud y los servicios departamentales de educación para las actividades que involucren los espacios cerrados y actividades que involucren aglomeración de personas”, dijo ayer el director de Redes de Salud del ministerio del área, Igor Pardo, respecto a una de las primeras conclusiones del encuentro. Pardo explicó que esta determinación es una de las 29 conclusiones de la reunión de coordinación nacional contra la cuarta ola, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Covid-19. Este encuentro se realizó ayer con alcaldes y representantes de los Sedes. Como otra conclusión, las autoridades definieron la coordinación con iglesias del país “para mejorar la cobertura de la vacunación”. El ministro de Salud, Jeyson Auza, explicó que estas conclusiones tienen la posibilidad de “traducirse” en un instructivo y de esa manera, cada Sedes podrá enviar las determinaciones a sus redes de salud para su respectivo cumplimiento. Según Auza, este trabajo de coordinación tiene la meta de vacunar a un 30% de la población de cinco a 17 años. En la reunión se definió, además, que la vacunación forme parte de los protocolos de bioseguridad. “Para esto, el ministerio se compromete a realizar la actualización del protocolo macro de bioseguridad y los Sedes deberán aplicar el mismo lineamiento en sus espacios territoriales”, se lee en el documento. En las conclusiones se considera que la vacunación es voluntaria. Y por eso, para ingresar a espacios públicos se establece la presentación del resultado de una prueba PCR negativa con hasta 48 horas de la toma de muestra si la persona rechaza la inmunización. Estas y otras disposiciones se adoptan debido al incremento de casos en la cuarta ola de la pandemia. “Desde el último COE departamental que tuvimos continuamos en ascenso (de casos covid), por eso en la siguiente reunión que se realizará el martes se asumirán algunas medidas de acuerdo con la situación que estamos viviendo”, dijo Carlos Hurtado, gerente de epidemiología del Sedes Santa Cruz. Hurtado indicó que estas medidas se realizarán “siempre en pro de la población del departamento” porque existe una parte de la gente que no quiere vacunarse y no cumple con las medidas de bioseguridad. “Por eso seguimos en ascenso de casos, por lo que esperamos llegar al pico en las siguientes dos semanas”, explicó y agregó que el índice de positividad llegó al 23%. Tarija es otro de los departamentos que registra un incremento desde noviembre. El COE departamental determinó en pasados días asumir algunas restricciones, como el uso de medidas de bioseguridad para actos de graduación con un sistema de control eficiente y la exigencia del carnet de vacunación en espacios con concentraciones de gente. El director del Sedes Tarija, Álvaro Justiniano, dijo que habrá “restricción de horarios de circulación de 12:00 a 4:00”. Se recomienda evitar la salida de personas mayores de 60 años y con enfermedades de base. El director del Sedes Chuquisaca, César Ríos, explicó que el incremento de casos se debe a que la población se ha relajado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y mucha gente ni siquiera busca la vacuna. Ríos aseguró que en ese departamento los casos no aumentaron considerablemente. “Están en un solo nivel desde hace varias semanas”, dijo Ríos. Agregó que para evitar contagios en las fiestas de fin de año, deben existir algunas restricciones como el uso obligado de barbijo. La reunión entre el Gobierno y los Sedes determinó brindar mayor información sobre la vacuna, dotar pruebas y medicamentos para atender a las personas infectadas.