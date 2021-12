Pensé que lo había visto todo: Un doctor descubre un bebé en el hígado de una joven





16/12/2021 - 19:40:55

Telecinco.- El médico Michael Narvey, del Instituto de Investigación del Hospital de Niños de Manitoba en Canadá, se disponía a hacer una ecografía a una mujer que tenía un sangrado menstrual demasiado prolongado y descubrió que estaba embarazada y el bebé se había alojado en el hígado. Todo se inicia cuando una mujer de 33 años acudía a la consulta del doctor Narvey sin saber qué le sucedía. Llevaba 14 días sin parar de sangrar y no entendía por qué no terminaba de menstruar. Sin embargo, cuando le hicieron una ecografía descubrieron algo insólito: tenía un embarazo ectópico nunca antes visto por esos médicos, en el que el bebé se había asentado en el hígado y no en el útero. La joven había tenido el sangrado dentro de su calendario habitual, por lo que no sospechaba estar embarazada de casi dos meses y mucho menos que el bebé se encontrase en ese lugar. El feto se había alojado en el hígado y era de vital importancia operarla cuanto antes si querían que ella sobreviviese. Los cirujanos lograron salvar la vida de la mujer, pero la vida del feto no era viable, ya que la bolsa amniótica se había roto. El médico Michael Narvey ha publicado en Tik Tok que este es un caso extraño "que fue nunca antes había visto". "Los embarazos ectópicos suceden a veces en el abdomen, pero nunca en el hígado", explica en su vídeo que ya supera los 3 millones de visualizaciones en solo dos días y casi 17,000 comentarios.



¿Qué es un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Los embarazos ectópicos se producen con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero, según Mayo Clinic. A veces, el embarazo ectópico se produce en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.