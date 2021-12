Un hombre recibe 10 inyecciones de vacunas Covid en un día en nombre de otras personas





16/12/2021 - 19:35:43

Gizmodo.- En Nueva Zelanda se ha abierto una investigación después de que un hombre recibiera 10 dosis de la vacuna Covid-19 en un solo día. Al parecer, el hombre recibió las inyecciones después de que otras personas le pagaran para recibir la vacuna en su nombre. Y es que, aunque Nueva Zelanda está en camino de alcanzar una tasa de vacunación de dos dosis del 90% antes de Navidad, todavía está lidiando con una cantidad de ciudadanos que ni siquiera están considerando vacunarse. Sin embargo, permanecer sin vacunar significa renunciar a ciertas libertades que solo están reservadas a quienes tienen certificados de vacunación, y muchos no están dispuestos a hacerlo. ¿Solución? Intentar burlar el sistema pagando a otra persona para que se ponga la vacuna en su nombre. Al parecer, por el precio correcto, la gente está dispuesta a recibir hasta 10 dosis de vacuna inyectadas en su cuerpo en un solo día. Un caso que ha abierto una investigación por parte del Ministerio de Salud. Según los informes oficiales, esta persona visitó varios centros de vacunación en Auckland y recibió la vacuna varias veces en nombre de otras personas que pagaron por el “servicio”. Lo pudo lograr porque para recibir la vacuna, las personas solo necesitan darle a los servicios de salud su nombre, fecha de nacimiento y dirección física, pero no se requiere identificación con fotografía, según han explicado desde la campaña de vacunación. ¿Y qué pasará ahora con este hombre con 10 vacunas en su cuerpo? Según los doctores, aunque no existen datos sobre el uso de la vacuna de esta manera, no es probable que la persona sufra ningún daño grave. Probablemente deba lidiar con efectos secundarios más intensos como fiebre, dolor de cabeza y dolor general, pero nada demasiado serio. Este caso se suma al aparecido en muchos medios hace unos días. Ocurrió en Italia, donde un hombre intentó usar un brazo de silicona para obtener el certificado de vacunación sin realmente recibir la vacuna.