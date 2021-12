Vocero del secretario general de la ONU dio positivo a COVID-19 pese a estar vacunado





Xinhua.- Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó este miércoles que ha dado positivo por la COVID-19 y cumplirá con las pautas médicas sometiéndose al autoaislamiento. "Me gustaría informarles que, esta mañana, como parte de las pruebas de rutina para el trabajo, recibí un resultado positivo en una prueba de PCR. Estoy en estrecho contacto con los Servicios Médicos de la ONU y me aislaré siguiendo recomendaciones médicas", dijo Dujarric a través de un correo electrónico a los reporteros de la ONU. El vocero afirmó que está completamente vacunado y recibió una dosis de refuerzo. A pesar de experimentar síntomas "muy leves", planea seguir trabajando desde casa. "Por precaución, la oficina del portavoz operará virtualmente hasta que termine la semana", agregó. Tras haber cumplido con el proceso de autoaislamiento durante una semana por haber estado en contacto con un caso positivo, "el secretario general no ha mostrado síntomas y dio negativo hoy", transmitió el portavoz.