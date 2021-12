Muere Riccardo Ehrman: El periodista italiano que hizo caer el muro de Berlín





16/12/2021 - 17:13:59

BBC Mundo.- Cada día, alrededor del mundo, los periodistas hacen miles de preguntas que con frecuencia caen casi de inmediato en el olvido, enterradas por el frenético ritmo informativo de la era de internet, en el que la noticia que oíste hace 10 minutos es desplazada de tu mente por la que estás leyendo ahora. En ocasiones, sin embargo, hay preguntas tercas, que se quedan allí, que hacen historia. Una de estas fue formulada por el italiano Riccardo Ehrman, que falleció este martes en Madrid a los 92 años de edad, y que era conocido como el periodista "que derribó" el Muro de Berlín. Siendo corresponsal de la agencia Ansa, Ehrman acudió el 9 de noviembre de 1989 a una rueda de prensa ofrecida por el portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana (RDA), Günter Schabowski. Allí, Ehrman le pidió que explicara los planes de las autoridades para permitir que los ciudadanos viajaran fuera de la Alemania comunista. La respuesta del funcionario, presionado por el periodista, derivó en pocas horas en la caída del Muro de Berlín. Una rueda de prensa aburrida que hizo historia Durante las semanas previas a aquella rueda de prensa, los ciudadanos en Alemania oriental habían realizado numerosas manifestaciones en contra del gobierno comunista, exigiendo en las calles su derecho a la libertad de expresión, así como la posibilidad de poder viajar adonde quisieran. El líder comunista Erich Honecker había renunciado el mes anterior. El 4 de noviembre, más de medio millón de manifestantes tomaron la céntrica Alexanderplatz para exigir reformas en el gobierno. Las autoridades habían anunciado un borrador de un plan para relajar los controles fronterizos. Se esperaba que los detalles del mismo fueran a ser ofrecidos el 9 de noviembre en una rueda de prensa en la que se darían a conocer los resultados de una reunión del Partido Comunista que gobernaba el país. Lo que de otra manera habría sido una aburrida rueda de prensa se convirtió en un hecho impactante cuando Ehrman le preguntó a Günter Schabowski sobre el levantamiento de las restricciones a los viajes. El funcionario no había sido informado sobre el plan y hasta ese momento no había hecho ninguna alusión al mismo. Fue el periodista quien le inquirió. "Usted mencionó errores. ¿No cree que fue un gran error introducir el borrador de esta ley de viajes que ustedes anunciaron hace unos días?", preguntó Ehrman. Después de rebuscar entre sus apuntes durante un tiempo, Schabowski respondió dubitativo antes de anunciar: "Los viajes particulares fuera del país se pueden realizar ahora sin requisitos previos". Ese cambio estaba previsto para ser ejecutado durante la noche, pero al ser presionado sobre cuándo ocurriría, el funcionario dijo: "Ahora mismo, inmediatamente". Pocas horas más tarde, el Muro de Berlín había caído. Años más tarde, Ehrman dijo que él entendió inmediatamente el efecto que tendrían las palabras de Schabowski y envió un mensaje urgente a las oficinas centrales de Ansa en Roma: "El Muro ya no está". El anunció se extendió rápidamente entre los alemanes orientales, que acudieron en masa hasta el Muro de Berlín para sorpresa de los guardias fronterizos, que abrieron los puntos de control para permitir a la gente pasar.



De Florencia a Madrid Al anunciar la noticia sobre la muerte del excorresponsal, la agencia Ansa dijo en redes sociales: "Adiós a Riccardo Ehrman, quien derribó el Muro de Belín". La agencia indicó que Ehrman había trabajado en Berlín oriental a mediados de la década de 1970 y que regresó a ese puesto al terminar una asignación en India en 1985. Hijo de una familia de origen judío de Polonia, Ehrman nació en Florencia el 4 de noviembre de 1929. A los 13 años de edad fue enviado a un campo de concentración para judíos creado por Benito Mussolini en Ferramonti, en el sur de Italia. La viuda de Ehrman le dijo a Ansa que el periodista murió en Madrid, la ciudad donde trabajó por última vez antes de jubilarse. Ehrman era entrevistado con regularidad por los medios italianos y alemanes acerca de la caída del Muro de Berlín, ese momento en el que fue en parte protagonista de la historia europea.