A los 99 años fallece Lucía Hiriart, viuda de Pinochet





16/12/2021 - 16:52:04

La Tercera.- A casi 15 años de la muerte de Augusto Pinochet, ocurrida el 10 de diciembre de 2006, su esposa, María Lucía Hiriart, falleció este jueves 16 de diciembre en su residencia y a los 99 años, que había cumplido hace seis días. Considerada una figura clave en la conducción del país durante los 17 años del régimen militar, su última “aparición” en la prensa fue en medio de la pandemia, el 21 de abril del año pasado. Ese día fue publicado en los obituarios de El Mercurio un pequeño texto, firmado “Lucía Hiriart R., vda de Pinochet y familia”, con sus condolencias por el fallecimiento de Sergio Onofre Jarpa, exministro y fundador de Renovación Nacional.



Influencia clave María Lucía Hiriart Rodríguez fue la hija de una acomodada familia de origen vasco- francés, cuyo padre, el abogado Osvaldo Hiriart Corvalán, había sido ministro del Interior y senador del Partido Radical. Ella, la mayor de cuatro hermanos, nació el 10 de diciembre de 1922 y estudió en un colegio en San Bernardo, localidad donde entonces vivía su familia. Fue en 1941 cuando conoció a Augusto Pinochet Ugarte, quien por aquella época era un subteniente del Ejército, de 25 años. El militar pidió su mano en abril de 1942 y se casaron en enero de 1943, pese a recibir la oposición de su familia, debido a que ellos, fundamentalmente su padre, creían que Pinochet, un uniformado de clase media, no estaba “a la altura” de Lucía. En su matrimonio nacieron sus cinco hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. Según historiadores y periodistas, durante el régimen militar, Lucía Hiriart fue una pieza central en el ejercicio del poder, tras la figura de Pinochet. Hasta se llegó a especular que ella habría sido una de los que intercedieron para convencer al fallecido general de participar en el golpe de Estado. También se le atribuye a Hiriart una cercana amistad con el exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras, fallecido en 2015. Como primera dama, asumió la presidencia de la Fundación Cema Chile, institución que fue creada en 1954, durante el segundo gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, y que terminó cuestionada por las millonarias ventas de propiedades que recibió en forma gratuita desde el Estado. Cuentas a la justicia Durante los años en que Pinochet ejerció el poder, Hiriart disponía de un piso completo en el Edificio Diego Portales, con una veintena de asesores que la apoyaban en su función. En ese tiempo, ella ofrecía conferencias y puntos de prensa donde opinaba de la coyuntura del país. Sus frases normalmente eran polémicas y resistidas por la oposición. También fue conocida por sus excentricidades, como poner lámparas de lágrimas en un baño, importar cristales de Bélgica para las ventanas e instalar piso de mármol italiano en la cuestionada Mansión de Lo Curro, que finalmente nunca llegaron a habitar y fue traspasada al Ejército. También se dice que participaba en la designación o exoneración de importantes autoridades. Después de que en 2004 estallara el llamado Caso Riggs, producto de cuentas secretas que Augusto Pinochet mantenía en ese banco de EE.UU., por más de US$ 21 millones, en marzo de 2005 el SII se querelló en su contra y de sus cinco hijos, por un supuesto fraude tributario. En agosto de ese mismo año, el juez Sergio Muñoz la procesó como eventual cómplice de fraude tributario y la detuvo un día en el Hospital Militar. El caso después fue pasando a manos de otros ministros. En 2007, Hiriart fue encausada por eventual fraude con fondos públicos por el ministro Carlos Cerda, en un proceso que posteriormente fue anulado por la Corte de Apelaciones, que estimó que hubo violación de sus garantías individuales, en un fallo ratificado por la Corte Suprema. En 2013, el juez Manuel Valderrama, en la arista que incluía a Fundación Cema Chile, cerró la investigación, condenando a seis de las 23 personas originalmente procesadas, por el delito de malversación de US$ 6,4 millones del erario público. Ningún miembro de la familia Pinochet enfrentó cargos. Uno de los últimos fallos de la justicia relativo a la familia Pinochet ocurrió en 2019. En enero, el ministro Guillermo de la Barra le dio la razón a los abogados de Hiriart y rechazó la petición de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, quien solicitó que la justicia le devolviera US$ 1,3 millones incautados en 2004 a Tasker Investments, cuyos bienes eran propiedad del exmilitar. En septiembre la Corte de Apelaciones ratificó el fallo. También la exprimera dama enfrentó otras polémicas. En mayo de 2017 La Tercera reveló que recibía de parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) una pensión mensual de $3.119.944, monto que le fue decretado, según Capredena, el 10 diciembre de 2006, día en que falleció Pinochet. Desde la muerte del ex comandante en jefe, Hiriart se mantuvo alejada de la vida pública. Su última aparición en un acto masivo fue el 11 de diciembre de 2019, en una misa conmemorativa por los 13 años del fallecimiento de Pinochet.