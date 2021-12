Items fantasmas: El presidente del Senado no descarta auditar a instituciones públicas





16/12/2021 - 16:20:19

ABI.- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, no descartó este jueves desarrollar auditorías a alcaldías, gobernaciones y todas las instituciones públicas para conocer el número de ítems con los que cuentan y cuál es la función que cumplen. “La institución pública es grande, en innumerable, alcaldías, gobernaciones, las reparticiones del Gobierno central, de la Asamblea, de los otros órganos, Judicial y Electoral, en fin, es innumerable y habría que tener un dato exacto a ver cuántos ítems tenemos y la contribución del personal a la administración o al trabajo de la institución que pertenecen, se cumple o no”, manifestó. Dijo que tras las denuncias sobre la existencia de ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, se analizó la posibilidad de llevar adelante estas auditorías. “Se ha venido escuchando en algún momento en la Cámara de Senadores, igual habíamos hablado sobre el descubrimiento de ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, parece que nos va a obligar, a futuro, auditar, hacer seguimiento de manera permanente, pero a todos los ítems de todas las instituciones públicas”, ratificó. Señaló que la probabilidad de que se registren estos hechos irregulares en otras instituciones públicas está abierta, por lo que ameritaría desarrollar este trabajo de fiscalización. “De repente, hechos similares al de Santa Cruz existan en otras alcaldías y otras instituciones, es muy probable, no podemos asegurar, pero creo que es muy necesario auditar para tener un conocimiento claro, un conocimiento pleno respecto a todos los ítems existentes en todas las instituciones públicas de nuestro país”, reiteró.