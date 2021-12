31 de diciembre, último día para la inspección vehicular en todo el país





16/12/2021 - 11:26:07

El director nacional de Fiscalización y Recaudaciones, Juan Carlos Mercado, confirmó este jueves que el plazo para la inspección vehicular fue ampliado hasta el 31 de diciembre. Indicó que se tomó esta decisión a solicitud de la Confederación de Choferes de Bolivia. "Se está ampliando la inspección vehicular hasta el 31 de diciembre a solicitud de la Confederación Nacional de Choferes y de muchos conductores que tienen su vehículo y que por alguna razón no lograron acudir a los puntos de inspección", aseveró la autoridad en declaraciones difundidas por Bolivia TV. Explicó que a nivel nacional se tienen más de 146 puntos habilitados para que los conductores cumplan con la inspección. Además, aclaró que no se cobrarán multas por este retraso, ya que en una primera instancia se habilitó la revison hasta el pasado 15 de diciembre. "A partir de hoy (jueves), está corriendo dos semanas más para que los conductores que no hayan podido acceder a la inspección, lo hagan hasta el 31 de diciembre", acotó. Detalló que los conductores deben cumplir con los siguiente requisitos: comprobante del depósito bancario de Bs 30, licencia de conducir, fotocopia del RUAT, presencia del motorizado en buenas condiciones y fotocopia de cédula de identidad del propietario. Además, el vehículo debe contar con su llanta de auxilio, triángulo, botiquín de primeros auxilios y un extintor de fuego. Indicó que a partir de la gestión 2022 se multará a los dueños de los vehículos que no tengan este requisito.