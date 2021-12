Asesinan a tiros a la actriz mexicana Tania Mendoza, protagonista de la película La mera reina del Sur





16/12/2021 - 10:33:40

La actriz y cantante Tania Mendoza, conocida por protagonizar en 2005 la película 'La mera reina del sur', fue asesinada el martes dentro de un complejo deportivo en Cuernavaca, México. Mendoza estaba esperando a su hijo, que se encontraba en una escuela de fútbol, cuando hombres a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos con arma de fuego, ocasionándole la muerte. Después del atentado, al lugar llegaron elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía de Morelos, pero la artista ya no mostraba signos vitales. El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, declaró: "Como en todos los casos de homicidios dolosos hacia las mujeres, los feminicidios, son un tema que no tienen siempre ocupados en la Mesa de Coordinación para La Paz, por lo que trabajaremos en coordinación con la Fiscalía General del Estado para que no haya impunidad".