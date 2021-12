Senado sanciona Ley del Presupuesto General del Estado y lo remite al Ejecutivo para su promulgación





16/12/2021 - 09:04:19

ABI.- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó este miércoles que se sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, por lo que será remitido al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación. “Después de un largo y extendido debate, hemos sancionado la Ley del Presupuesto General del Estado de la gestión 2022. Esta ley que contempla en sus artículos enfatizando con mayor prioridad la Salud, Educación y el tema de producción”, dijo en contacto con la prensa. El Presupuesto General del Estado (PGE) prevé una tasa de crecimiento del 5,1% para 2022 en Bolivia, mayor a la proyectada para 2021, con el fin de dar continuidad a la reconstrucción de la economía y garantizando la estabilidad en la sostenibilidad macroeconómica, así lo informó el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani. Además, precautela la sostenibilidad de las finanzas, lo que significa reducir el déficit fiscal que es la diferencia entre ingresos y gastos de todo el sector público. También continuará apostando a la transformación del aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, para lo cual se prevé una inversión de $us 5.015 millones, es decir un incremento del 25% en relación al presupuesto de 2021. Asigna $us 2.129 millones para el tema de infraestructura, carreteras, construcciones y para el sector social una inversión de $us 8.862 millones. Asimismo, garantizando los recursos para el pago de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad y para el subsidio prenatal y natal; que son asignaciones de recursos para la población más vulnerable del país. Para el sector Salud se incrementó de Bs 22.830 millones, que eran para esta gestión, a Bs 23.590 millones, es decir un incremento del 3,3%, lo que representa el 10% del PGE. El presupuesto para Educación también se está incrementando de Bs 23.770 millones a Bs 25.370 millones.