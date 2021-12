Denuncian hechos de violencia contra Añez en el penal de Miraflores: Gobierno lo niega





15/12/2021 - 20:58:36

Erbol.- Familia y la defensa legal de Jeanine Añez denunciaron este miércoles que la exmandataria fue víctima de hechos de violencia, de parte de una teniente al interior del penal de Miraflores. “Hace instantes mi madre Jeanine Añez, fue agredida en el Penal Miraflores. Ha sido agredida y golpeada por la Teniente Durán. No nos dan información del estado de su salud. Pido ayuda a todo el país por la integridad de mi madre. Temo por su vida”, se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la exmandataria. El abogado de Añez, Luis Guillén, precisó que la teniente Durán habría presionado a la expresidenta para que firme una nota. Según el abogado, la teniente se molestó e ingresó abruptamente a la habitación de Añez para insultarla, llamándola “rea rematada”, pateando la cama y una estufa que estaba en el lugar. Carta en que Jeanine Añez denuncia maltrato por parte de una oficial en la cárcel de Miraflores. La nota fue divulgada por la senadora Centa Rek. pic.twitter.com/liNaJLZJFC — ERBOL (@ErbolDigital) December 16, 2021 El jurista indicó que, debido estos hechos ocurridos en horas de la tarde, Añez sufrió una alza en su presión y malestar, puesto que padece de hipertensión. Acotó que el hijo de la expresidenta habría sido testigo de los sucesos. Informó que se están haciendo dos quejas al respecto relatando las agresiones de la teniente. Recordó que toda persona detenida tiene derecho a la dignidad. El abogado manifestó que la teniente sería ayudante de la gobernadora del penal de Miraflores, pero eso no le da derecho de ingresar abruptamente donde se encuentra la exmandataria y agredirla. Espera que se inicie un proceso disciplinario contra la teniente, pero no descartó llevar el caso a instancias penales. Agregó que la exmandataria tuvo que se medicada. Añez. por su parte, realizó una nota para denunciar el maltrato de la oficial. La carta fue difundida por la senadora Centa Rek. #Comunicado pic.twitter.com/3R4Fll4SWq — Régimen Penitenciario Bolivia (@BoliviaRegimen) December 15, 2021 Régimen Penitenciario desmiente Desde la Dirección de Régimen Penitenciario, mediante comunicado, se negó la versión de que Añez haya sufrido agresión física de parte de personal policial. Por el contrario, la entidad estatal señaló que la privada de libertad habría agredido verbalmente al personal de la Policía, tras haber entregado información que ella misma había solicitado.