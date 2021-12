Samuel Doria Medina deja la jefatura de Unidad Nacional





15/12/2021 - 18:03:44

Los Tiempos.- Samuel Doria Medina decidió dar un paso al costado y dejar la jefatura de Unidad Nacional (UN). “Hoy también haremos historia porque voy a ser el primer fundador y presidente de un partido político que cumple los estatutos y no me voy a reelegir en este congreso. Voy a seguir participando activamente, pero no me voy a aferrar al cargo que he ocupado en el pasado. Dejando el paso otros compañeros y, ojalá, a otras compañeras para que puedan dirigir los destinos de Unidad Nacional”, explicó el fundador de esa tienda política. Doria Medina también se refirió a la gestión de Luis Arce (MAS) y crítico el modelo económico. “Vemos que el modelo de Arce ya no puede funcionar por más tiempo. Mientras más pronto el país entienda menos sufrimiento va a causar. Tenemos que ser capaces de explicarle a la población de la necesidad de un nuevo modelo”, consideró “No podemos pensar que el crecimiento se va a dar en base a la inversión en empresas públicas deficitarias. El nuevo modelo es combinar a los emprendedores, que hay en la ciudad, en el campo, junto a la fortaleza que pueda tener el Estado si se sanean sus empresas. Lo que queremos construir nosotros es un país de propietarios y para eso debe haber apoyo a los emprendedores”, añadió. UN realiza hoy su Sexto Congreso Nacional que reúne alrededor de 400 delegados de todo el país. La agenda señala que hoy se elegirá a la nueva dirigencia nacional. La reunión se realiza de manera virtual y cuenta con la autorización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señala la convocatoria.